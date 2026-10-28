Un butoi de bere pierdut în Alpi în anii '70 a fost găsit acum, când s-a topit ghețarul. Oamenii au băut-o: S-a păstrat perfect

Butoiul de bere a fost găsit la o altitudine de aproximativ 3.000 de metri. Sursa foto: Instagram/ harpf_trinkgenuss_in_sudtirol

În Alpii Zillertal, la granița dintre Austria și Tirolul de Sud, un butoi de bere a dispărut în anii '70 şi a reapărut la mare altitudine după topirea gheţarilor din zonă. Butoiul căzuse într-o crevasă în timpul unei livrări cu elicopterul și rămăsese dispărut de atunci. Un grup de entuziaști a înrcercat berea şi a constatat: „Se pare că a păstrat berea în condiții perfecte.”

Povestea a fost relatată de Harpf, o companie cu o lungă tradiție în distribuția de băuturi și o istorie de peste 140 de ani, care a publicat fotografii cu descoperirea și recuperarea butoiului pe rețelele sale sociale, relatează Corriere della Sera. Cel care a făcut descoperirea este Daniel, un angajat al companiei, care a zărit recipientul în apropierea cabanei montane Sasso Nero, la o altitudine de aproximativ 3.000 de metri. S-a dovedit a proveni dintr-o livrare efectuată cu elicopterul în anii '70; în timpul operațiunii, butoiul a căzut într-o crevasă, şi a rămas îngropat timp de decenii.

Anul acesta, însă, a ieșit în sfârșit la suprafaţă, ușor deformat, dar încă perfect recognoscibil. Coborârea lui în vale a necesitat manevre atente și utilizarea unui cărucior, transformând recuperarea într-o acțiune pe cât de neobișnuită, pe atât de dificilă.

Cea mai mare surpriză a apărut, însă, în momentul în care a fost deschis butoiul. Potrivit lui Harpf, gheața a conservat berea într-o stare care a permis degustarea acesteia, în ciuda perioadei foarte lungi petrecute pe munte. Un mic grup de entuziaști și curioși s-a reunit la sediul companiei pentru a deschide butoiul și a gusta conținutul, despre care, pe baza unei inscripții de pe metal, s-a stabilit că datează din 1978. Conform companiei, berea era încă foarte bună.

Este un rezultat surprinzător pentru un produs care a fost pierdut timp de aproape cincizeci de ani, deși acest episod rămâne, în primul rând, o curiozitate și, cu siguranță, nu o invitație de a consuma băuturi care au fost păstrate perioade îndelungate în condiții necunoscute.

Pentru Harpf, această descoperire are și o valoare sentimentală și simbolică: după toate probabilitățile, butoiul a provenit, inițial, chiar din depozitele companiei. „Berea din gheață”, așa cum a fost denumită de către companie, a revenit, așadar, acasă, după o călătorie care a durat aproape jumătate de secol.