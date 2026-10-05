Un controlor de trafic aerian merge în fiecare zi la serviciu cu parapanta şi ia micul dejun în zbor

Un controlot de trafic merge la serviciu deplasandu-se cu ajutorul unei parapante. Sursa foto: Instagram/ jacob_hutzler

Jake Hutzler, controlor de trafic aerian, ajunge la locul său de muncă la Aeroportul Pueblo Memorial în statul Colorado din Statele Unite ale Americii cu ajutorul unei parapante. Acesta şi-a împărtăşit aventura pe reţelele sociale.

Modul inedit în care un bărbat din Colorado face naveta spre serviciu atrage atenția a zeci de mii de oameni în mediul online. Jake Hutzler, controlor de trafic aerian, ajunge la locul său de muncă de la Aeroportul Pueblo Memorial zburând cu o parapantă cu motor și își împărtășește aventurile aeriene pe Instagram, relatează Il Messaggero.

„Nu e nimic mai plăcut decât să zbori spre serviciu, știi tu, la o înălțime de 500 de picioare, în timp ce îți savurezi cafeaua”, a declarat Hutzler pentru Danny New de la ABC News. În timp ce plutește sus pe cer, Hutzler a declarat că îi place să bea cafea și chiar să ia micul dejun mâncând un burrito.

Tată al unui copil, acesta a explicat că drumul cu parapanta de acasă până la aeroport durează aproximativ la fel de mult ca cel cu mașina, cam 20 de minute, însă, dacă prinde un vânt favorabil din spate, poate reduce timpul de parcurs la 10 minute sau chiar mai puțin.

Pentru a pilota o parapantă cu motor, Hutzler poartă în spate un echipament format dintr-un motor și o elice, cunoscut sub numele de paramotor, care costă, de regulă, între 8.000 și 9.000 de dolari. „E ca un scaun de grădină pe cer”, a spus Hutzler, făcând o comparație. Acesta a mai adăugat că zboară prin aer cu o viteză de 35 de mile pe oră de cinci ani și că și-a cunoscut actuala soție, pe Bethany, în timp ce îi era instructor.