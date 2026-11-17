În timp ce încerca să fugă, hoţul a rămas blocat în lift. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un bărbat a încercat să fure hainele de la o spălătorie din localitatea Bolzano, Italia, dar, în timp ce încerca să fugă, a rămas blocat într-un lift. A fost nevoie de intervenția pompierilor, care, pentru a-l salva pe bărbat, au trebuit să taie plafonul cabinei liftului. Valoarea totală a pagubelor este estimată la 50.000 de euro.

Incidentul a avut loc la Bolzano, în incinta Palazzo Campofranco, când Erwin, administratorul clădirii, a primit un apel de la doi tineri care reclamau dispariția hainelor lor din spălătoria cu autoservire situată la al doilea nivel subteran, relatează Corriere della Sera.

„M-am dus imediat să verific imaginile de pe camerele de supraveghere și am văzut pe cineva luând hainele și îndreptându-se cu o geantă spre lift”, a povestit Erwin. „Am sunat la poliție și am început să încercăm să aflăm unde a ajuns hoțul. Am găsit geanta cu haine, care au fost returnate proprietarilor, iar în acel moment, poliția a plecat.”

Povestea s-ar fi putut încheia acolo, dar Erwin, un fost polițist, a continuat să se întrebe ce s-a întâmplat cu hoțul. „Mi-am dat seama că nu părăsise clădirea, așa că am început să-l caut. Când am trecut pe lângă lift, am auzit pe cineva strigând «Ajutor!» și mi-am dat seama că era blocat înăuntru”, a mai povestit Erwin, care a sunat imediat la poliție.

La scurt timp, au sosit pompierii și tehnicienii de la compania care se ocupă de lifturi. În încercarea de a evada, hoțul, un bărbat de vreo treizeci de ani, de origine nord-africană, a distrus panoul de comandă al liftului și a smuls toate firele. Acest lucru a declanșat un sistem de oprire de siguranță, lăsând liftul blocat în puț, sub al doilea nivel al subsolului.

„La început, ne-am gândit să spargem peretele, dar acolo se aflau panourile electrice ale supermarketului și riscam să ne electrocutăm. În cele din urmă, pompierii au fost nevoiți să folosească un polizor unghiular pentru a tăia plafonul cabinei liftului”, a mai adăugat Erwin.

Dacă administratorul nu i-ar fi auzit strigătele de ajutor, hoțul ar fi rămas, probabil, tot blocat înăuntru. Acum este liber, dar va trebui să răspundă pentru tentativă de furt și distrugere de bunuri.