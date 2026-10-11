​Un hotel din Italia oferă un plin de benzină celor care se cazează acolo pentru un weekend

Un hotel din Italia oferă un plin de combustibil pentru clienţii săi. Sursa foto: notremaison.it

Un hotel din localitatea Cogne, în regiunea Valle d'Aosta, Italia oferă oaspeților care cazează acolo pentru un weekend un plin de combustibil.

Hotelul Notre Maison a avut o iniţiativă inedită în contextul crizei de combustibil care afectează întreaga lume. Pentru cei care vizitează Cogne este oferit din partea casei un plin de benzină sau motorină ori încărcarea vehiculului electric, relatează La Stampa. Această inițiativă poartă numele de „Full Tank Weekend” (n. red. Weekendul cu plinul asigurat). Luni, pe site-ul hotelului de 4 stele „eco-friendly”, care își asigură integral necesarul de electricitate și încălzire din surse regenerabile, a apărut un mesaj: „Răsfățați-vă cu două nopți de toamnă în Cogne, în weekendul 9-10 octombrie”. Se mai precizează: „Când va veni momentul să plecați spre casă, noi ne vom ocupa de alimentarea mașinii, fie că este vorba despre combustibil sau despre încărcarea unui vehicul electric”.

Reprezentanţii hotelului au declarat: "Scopul nostru nu este, cu siguranță, să oferim combustibil gratuit, dimpotrivă. Am încurajat întotdeauna tranziția ecologică în cadrul unității noastre. Hotelul este un "Eco-wellness hotel" datorită unei centrale energetice pe care am construit-o în urmă cu zece ani. A fost o investiție majoră care utilizează lemn, mai exact, lemnul colectat în timpul lucrărilor de întreținere a pădurii, neadecvat pentru tâmplărie. Sistemul produce gaz de sinteză, care alimentează un motor cu combustie internă ce generează 50 de kilowați-oră. Recuperăm căldura rezultată din procesul de răcire a motorului pentru a asigura încălzirea pe timpul iernii și pentru a încălzi apa din piscină, zona spa și iazul exterior. Producem 100% din energia electrică și termică necesară din surse regenerabile, un lucru care ar fi fost imposibil de susținut financiar dacă ne-am fi bazat pe motorină."

Aceştia au mai precizat: "Le-am oferit întotdeauna oaspeților noștri posibilitatea de a-și încărca gratuit vehiculele electrice. Hotelul dispune de trei stații de încărcare, tot mai solicitate atât de vehiculele hibride, cât și de cele electrice", au explicat reprezentanţii hotelului.

Oferta de a da gratuit un plin de combustibil a generat deja reacții. „Am făcut anunțul ieri dimineață (luni) și am afișat un mesaj de tip pop-up pe site-ul nostru. Am primit deja numeroase e-mailuri prin care ni se solicită informații. Este o idee ludică și distractivă. Clienții se interesează de tarifele camerelor.”

Potrivit principalelor site-uri de rezervări, prețul unei camere duble pentru weekend pornește de la aproximativ 600 de euro, aşadar o sumă de circa o sută de euro pentru un plin de combustibil nu va influența decisiv situația financiară a hotelului, însă scopul este atragerea de noi clienți.