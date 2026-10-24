Un hotel oferă un pachet de lux pentru cererile în căsătorie. Include o piscină cu petale de trandafir şi mic-dejun cu două alpaca

Hotelul de cinci stele destinat exclusiv adulților este situat la o altitudine de 1.450 de metri, cu vedere spre ghețarul Presanella. Sursa foto: Instagram/chalet_al_foss

Hotelul Chalet al Foss, din Vermiglio, regiunea Trentino-Alto Adige, Italia a găzduit 60 de cereri în căsătorie în 30 de zile pentru cuplurile venite din toate colţurile lumii. Chalet al Foss, din Vermiglio, oferă posibilitatea de a-ți exprima iubirea veșnică într-o piscină plină cu petale de trandafiri, la o altitudine de 1.450 de metri.

În timp ce statisticile globale continuă să indice un dezinteres tot mai mare față de căsătorie, de exemplu datele Istat arată că numărul ceremoniilor de nuntă din Italia a scăzut la aproximativ 170.000 pe an, iubirea cunoaște o revenire spectaculoasă și fastuoasă în mijlocul pădurilor romantice din Trentino. Chalet al Foss din Vermiglio, un hotel de cinci stele destinată exclusiv adulților, situată la o altitudine de 1.450 de metri, cu vedere spre ghețarul Presanella, a înregistrat o lună iulie 2026 de-a dreptul remarcabilă: a găzduit și a văzut imortalizate pe rețelele sociale nu mai puțin de 60 de cereri în căsătorie în decurs de doar treizeci de zile, relatează Corriere della Sera.

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Această cifră, care sfidează tendințele actuale, înseamnă două cereri de căsătorie în fiecare zi, rostite în italiană, engleză, germană și chiar coreeană de către cupluri dispuse să parcurgă distanțe mari doar pentru a îngenunchea în faţa iubirii la mare altitudine.

O destinație internațională

Viitorii miri au sosit în Val di Sole de la New York, Tokyo, Seul, Berlin și Londra. Ceea ce motivează acest pelerinaj romantic unic este dorința pentru ceva care depășește cadrul tradițional și previzibil al unei cereri în căsătorie, acel scenariu clasic, cu un inel oferit la lumina lumânărilor într-un restaurant obișnuit din oraș. În Vermiglio, acest moment solemn este transpus la un alt nivel printr-un decor atent conceput, menit să accelereze bătăile inimii și să genereze o avalanșă de emoji-uri în formă de inimă pe Instagram, platformă pe care acest hotel se bucură de peste 1,4 milioane de urmăritori.

Gama de opțiuni pentru cererea în căsătorie este variată şi plină de intensitate emoțională: unii aleg să pună marea întrebare lângă piscină, înconjurați de petale de trandafiri și un „mic dejun plutitor”, în timp ce alții preferă să se relaxeze într-un jacuzzi privat pentru cupluri, cu pahare de șampanie în mână.

Există și varianta unei cine intime, servite într-o cabină de telecabină suspendată sau într-o căsuță în copac, unde preparatele sunt livrate direct la fereastră printr-un sistem de telecabină în miniatură.

Unii aleg să ia micul dejun alături de Happy și Bernie, o pereche de alpaca vesele, sau optează pentru impactul vizual spectaculos al unor baloane roșii în formă de inimă, contrastând cu zăpada.

Alții preferă să se retragă într-o cabană montană romantică, beneficiind de servicii complete de masă, ori să admire nuanțele apusului din Cristal Penthouse.

De la cereri în căsătorie la aniversări

„Romantismul este departe de a fi apus; pur și simplu își căuta cadrul perfect”, a declarat Carlotta Menon, co-proprietară a hotelului alături de soțul ei, Alberto Pangrazzi. „Faptul că am primit 60 de cereri în căsătorie într-o singură lună, în plină vară, demonstrează că aici se pot întâmpla încă lucruri cu adevărat speciale: timpul stă în loc, iar iubirea devine luxul suprem. Dincolo de momentele în care cineva este întrebat «Vrei să te căsătorești cu mine?», observăm o creștere a numărului de reînnoiri ale jurămintelor cu ocazia aniversărilor sau a altor evenimente speciale, o practică preferată în trecut mai ales de oaspeții străini, dar îmbrățișată acum și de cuplurile italiene, care au descoperit frumusețea unor astfel de ceremonii. Și, bineînțeles, găzduim și nunți simbolice.”

Toate acestea pot fi completate, la cerere, cu focuri de artificii, petale de trandafiri presărate pe apă, transferuri private, zboruri panoramice cu elicopterul, buchete și flori pentru rever, torturi în formă de inimă sau etajate, muzică live (vioară sau saxofon), servicii de coafură și machiaj și, firește, o ședință foto profesională.

O sală de dans de altădată, reinterpretată

Această „fabrică de vise” situată la mare altitudine este rezultatul unei viziuni antreprenoriale îndrăznețe. Înființată în urmă cu cincizeci de ani ca un simplu restaurant cu sală de dans în munți, locația, administrată de o familie, a fost complet reinventată de Alberto Pangrazzi și soția sa, Carlotta, un designer de interior din regiunea Veneto.

În urma unui proiect de reamenajare în valoare de 14 milioane de euro, hotelul a fost transformat dintr-o unitate de trei stele într-una de cinci stele. Inspirându-se din atmosfera sofisticată a unor destinații internaționale precum Ibiza, Mykonos, Dubai și Bali, complexul a creat primul concept alpin dedicat exclusiv relaxării și stării de bine a cuplurilor.

Ofertele pentru două persoane variază de la aranjamente personalizate de tip „Love Set” și experiențe de răsfăț în cadrul „H2O Alpin Spa”, primul „music spa” din Alpi, unde muzica mixată zilnic de DJ acompaniază momentele petrecute într-o piscină panoramică din sticlă sau în căzi din lemn, până la gastronomia rafinată a restaurantului „Elementa”, completată de un bistro axat pe arome locale. Pentru cei care doresc să transforme o escapadă romantică într-un eveniment de neuitat, resortul propune pachete pentru ceremonii simbolice și reînnoirea jurămintelor, inclusiv ritualul „I Still Do”, oferind totodată posibilitatea închirierii întregii proprietăți, care dispune de 36 de camere și apartamente, pentru nunți la destinație cu până la 80 de invitați.