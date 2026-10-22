Un italian s-a filmat când otrăvea borcane cu dulceață într-un magazin. A cerut apoi 100.000 de euro pentru a nu le lăsa pe raft

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Un bărbat în vârstă de 50 de ani a fost acuzat de tentativă de extorcare împotriva Zuegg, o companie specializată în procesarea fructelor pentru producția de dulceață. Bărbatul s-a filmat otrăvind borcane de dulceață, amenințând că le va lăsa pe rafturi dacă firma nu plătește 100.000 de euro, scrie publicația FanPage.

În ciuda faptului că Zuegg a citit e-mailurile trimise de la o adresă semnată cu numele fals Alessio Ferrari, compania a decis inițial să ignore mesajele. Alarma a fost declanșată când acestea au fost urmate de videoclipuri în care bărbatul se filma introducând sulfat de taliu în borcanul vândut într-un magazin Conad.

Același bărbat amenințase și o altă companie, susținând că a pus otravă de șobolani în niște sticle de bere. În timpul primei audieri a procesului, Zuegg s-a plâns de o retragere majoră de pe piață de la cel puțin un supermarket.

În urma plângerii, David Sirca, în vârstă de 51 de ani, originar din Trieste, a fost adus în fața instanței după ce a fost identificat. Potrivit acuzării, acesta trimisese e-mailuri de amenințare companiei cu sediul în Verona, cerând 100.000 de euro pentru a împiedica lăsarea produselor otrăvite în supermarketuri.

Zuegg a decis să nu cedeze șantajului, ignorând mesajele. Câteva zile mai târziu, bărbatul a trimis mai multe e-mailuri în care raporta că otrăvise niște borcane cu gem dintr-un supermarket Conad din Val di Fassa, iar în acel moment s-a dat alarma. Sirca trimisese un videoclip în care punea sulfat de taliu într-unul dintre borcane.

Toate borcanele au fost retrase din supermarket pentru a preveni daune suplimentare.

La câteva zile după incident, bărbatul a vizat compania Martinelli din Villafranca, trimițând încă trei e-mailuri de la o adresă falsă. Bărbatul în vârstă de 51 de ani a susținut că a injectat otravă pentru șobolani în sticle de bere la unul dintre magazinele lanțului și că ar face-o din nou dacă nu ar primi 30.000 de euro.

Înainte de a șantaja companiile, Sirca amenințase și un grajd de echitație din zona Trieste, amenințând că va otrăvi caii dacă nu primește bani.