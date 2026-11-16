Un muncitor care săpa un șanț a descoperit una dintre cele mai vechi comori ale lumii, chiar la granița cu România

3 minute de citit Publicat la 14:29 16 Noi 2026 Modificat la 14:30 16 Noi 2026

Un muncitor care opera un utilaj de construcții a scos la iveală ceea ce este considerat cel mai vechi tezaur de aur cunoscut până în prezent. Foto: Getty Images

O descoperire întâmplătoare avea să schimbe istoria arheologiei. În 1972, un muncitor care opera un utilaj de construcții a dat peste o comoară veche de aproape 7.000 de ani. Un specialist a înțeles imediat importanța descoperirii, iar cercetările ulterioare au scos la iveală ceea ce este considerat cel mai vechi tezaur de aur cunoscut până în prezent, potrivit Daily Galaxy.

Comoara se află în necropola eneolitică de la Varna, Bulgaria, și datează din perioada 4600–4200 î.Hr. Până acum, arheologii au descoperit aici aproximativ 3.000 de obiecte din aur, cu o greutate totală de circa șase kilograme. Și totuși, povestea nu se încheie aici: aproximativ 30% din suprafața estimată a sitului nu a fost încă excavată.

Necropola se află în zona industrială din vestul orașului Varna, la aproximativ 500 de metri de lacul Varna și la patru kilometri de centrul orașului. Deși amplasarea poate părea neobișnuită pentru un loc cu o asemenea valoare istorică, situl este recunoscut la nivel internațional drept unul dintre cele mai importante vestigii ale preistoriei.

Mormintele descoperite aici păstrează obiecte de o finețe remarcabilă, iar unele dintre ele oferă indicii prețioase despre organizarea socială și ritualurile funerare ale comunităților care au trăit în această regiune în urmă cu mii de ani.

Descoperirea întâmplătoare care a scos la iveală comoara

Totul a început în octombrie 1972, când Raycho Marinov, un muncitor care opera utilaje de construcții, a descoperit primele vestigii ale necropolei.

Localnicii l-au chemat pe Dimitar Zlatarski, fondatorul Muzeului de Istorie din Dalgopol, pentru a examina obiectele găsite. Acesta a fost primul care a înțeles importanța istorică a descoperirii și a alertat Muzeul de Istorie din Varna.

După îndeplinirea formalităților oficiale, cercetările arheologice au fost coordonate de Mihail Lazarov (1972–1976) și Ivan Ivanov, cel din urmă continuând investigațiile pe șantier până în 1991.

Săpăturile au scos la iveală un sit arheologic de o valoare excepțională. Cu toate acestea, munca specialiștilor este departe de a fi încheiată. Estimările arată că aproximativ 30% din suprafața necropolei așteaptă încă să fie cercetată.

294 de morminte și ritualuri funerare diferite

Până în prezent, arheologii au identificat 294 de morminte. Descoperirile arată că ritualurile funerare erau variate, iar obiectele depuse alături de cei decedați aveau o importanță deosebită.

În unele morminte, oamenii au fost înhumați în poziție fetală, în timp ce în altele au fost descoperite schelete așezate în poziție întinsă.

Există însă și morminte în care nu au fost găsite rămășițe umane. Acestea conțin doar obiecte funerare și sunt cunoscute în arheologie sub numele de cenotafe, adică morminte simbolice, fără trupul celui decedat.

Trei astfel de morminte au atras atenția cercetătorilor prin prezența unor măști realizate din lut nears.

Inventarul funerar descoperit în necropolă este impresionant. Pe lângă obiectele din aur și cupru, arheologii au găsit aproximativ 600 de piese ceramice, unele decorate cu aur, lame de silex și obsidian de foarte bună calitate, dar și numeroase mărgele și scoici.

Șase kilograme de aur, descoperite în mormântul unui bărbat de rang înalt

Cele mai bogate descoperiri în obiecte din aur au fost făcute în mormintele simbolice. În total, aproximativ 3.000 de artefacte din aur, cu o greutate cumulată de circa șase kilograme, au fost recuperate din necropolă.

Una dintre cele mai importante descoperiri este mormântul 43. Acesta conținea o cantitate de aur mai mare decât cea identificată în toate celelalte descoperiri cunoscute din lume pentru aceeași perioadă, potrivit informațiilor publicate despre necropola de la Varna.

Mormântul aparține unui bărbat considerat un membru de rang foarte înalt al comunității. Inventarul funerar sugerează statutul său privilegiat: acesta a fost înhumat alături de o cantitate impresionantă de obiecte din aur, un topor de luptă sau o măciucă și o teacă falică realizată din aur.

Obiectele descoperite în necropolă pot fi admirate astăzi la Muzeul Arheologic din Varna și la Muzeul Național de Istorie din Sofia.

Descoperirea de la Varna rămâne una dintre cele mai importante mărturii ale civilizațiilor preistorice din Europa. Iar faptul că aproape o treime din sit nu a fost încă excavată lasă deschisă posibilitatea unor noi descoperiri care ar putea aduce informații esențiale despre viața, ierarhiile sociale și credințele oamenilor care au trăit în urmă cu aproape șapte milenii.