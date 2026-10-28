Un preot din Italia a venit cu un grup de enoriași în România ca să vadă cum arată țara de unde vin badantele lor

3 minute de citit Publicat la 13:00 28 Oct 2026 Modificat la 13:11 28 Oct 2026

Turiștii italieni au ajuns și în Bucovina FOTO: Getty Images

Un preot român din Italia a organizat o excursie în România pentru enoriașii italieni, ca să le arate țara din care provin badantele - femeile care au grijă de bătrânii și bolnavii italieni.

„Călătorie în țara badantelor”, astfel a fost intitulată inițiativa preotului Marian Benchea, paroh în satele Fontainemore, Issime, Gaby și Lillianes din Valle d’Aosta.

Excursia, la care au participat 14 persoane, a avut un traseu de 1.300 de kilometri, iar grupul a vizitat locuri istorice și pitorești, printre care Mănăstirea Voroneț, bisericile de lemn din Maramureș, Memorialul Victimelor Comunismului din Sighetu Marmației și Cimitirul Vesel din Săpânța, potrivit Valledaostaglocal.it.

O inițiativă pentru cunoaștere reciprocă

Ideea călătoriei a pornit de la dorința de a cunoaște țara din care provin numeroase femei care lucrează în Italia ca îngrijitoare. Acestea au un rol important în sprijinirea familiilor italiene și în îngrijirea persoanelor vârstnice sau care nu se pot descurca singure.

Potrivit preotului Marian Benchea, inițiativa și-a propus să depășească perspectiva strict profesională asupra acestor femei și să ofere o imagine mai amplă asupra culturii, tradițiilor și contextului social din care provin.

„Voiam să cunoaștem țara din care provin atâtea persoane pe care le întâlnim în viața noastră de zi cu zi”, a spus Marian Benchea.

El a vrut să le arate italienilor că România este o țară cu o istorie bogată, tradiții și oameni cu povești de viață impresionante.

Călătoria a început pe 10 octombrie și a cuprins mai multe regiuni din nordul și centrul României. Participanții au vizitat comunități rurale, monumente istorice și lăcașuri de cult, descoperind atât elemente ale patrimoniului național, cât și aspecte ale vieții cotidiene.

Bucovina și Maramureșul, repere ale patrimoniului tradițional

Prima oprire a fost în Bucovina, la Mănăstirea Voroneț, cunoscută în toată lumea pentru frescele sale exterioare și pentru reprezentarea Judecății de Apoi.

Apoi, grupul a ajuns în Maramureș, regiune cunoscută pentru arhitectura tradițională din lemn, porțile sculptate și păstrarea unor obiceiuri rurale.

În Maramureș, grupul a vizitat biserici de lemn care ilustrează tradiția arhitecturală a regiunii. Construite prin tehnici tradiționale și decorate cu picturi murale, aceste lăcașuri reflectă continuitatea vieții religioase și transmiterea meșteșugurilor de la o generație la alta.

Unele dintre bisericile de lemn din Maramureș sunt incluse în patrimoniul mondial UNESCO.

De la trenul cu aburi la Cimitirul Vesel

Itinerarul a continuat la Vișeu de Sus, unde participanții au parcurs o porțiune din Valea Vaserului cu trenul cu aburi, pe o cale ferată cu ecartament îngust, legată de istoria exploatărilor forestiere.

Traseul prin păduri și munți a oferit ocazia de a observa peisajele și așezările rurale din zonă.

Grupul a vizitat și satul Breb, cunoscut pentru gospodăriile tradiționale și pentru interesul internațional suscitat de conservarea patrimoniului rural. Printre persoanele care au contribuit la promovarea zonei se numără regele Charles al III-lea al Regatului Unit, care, înainte de urcarea pe tron, a cumpărat și restaurat proprietăți în România.

O altă oprire a fost la Cimitirul Vesel din Săpânța. Crucile pictate în culori vii și epitafurile cu accente ironice prezintă episoade din viața celor decedați, într-o manieră care îmbină memoria, umorul și reflecția asupra morții.

Memorialul de la Sighet, Sighișoara și Miercurea Ciuc

La Sighetu Marmației, grupul a vizitat Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței, amenajat în fosta închisoare în care au fost deținuți opozanți politici, reprezentanți ai clerului, militari și intelectuali.

Apoi grupul s-a deplasat la Sighișoara, orașul medieval inclus în patrimoniul mondial UNESCO.

Sighișoara este asociată și cu Vlad Țepeș, domnitorul Țării Românești care a contribuit la inspirarea personajului literar Dracula, iar turiștii italieni au fost încântați să fie aici.

Următoarea destinație a fost Miercurea Ciuc, oraș în care comunitatea maghiară secuiască are o prezență importantă în viața orașului.

Italienii au descoperit Castelul Mikó, construit în secolul al XVII-lea și transformat în muzeu, precum și sanctuarul franciscan de la Șumuleu Ciuc, unul dintre cele mai importante centre de pelerinaj catolic din regiune.

Sanctuarul găzduiește o statuie din lemn a Fecioarei Maria, considerată făcătoare de minuni. Locul atrage anual numeroși credincioși, în special cu ocazia pelerinajului organizat de Rusalii.

Sanctuarul a fost vizitat și de papa Francisc în timpul călătoriei sale apostolice în România, în 2019.

Ultima parte a itinerarului a inclus deplasarea spre Bacău, de unde grupul s-a întors cu avionul în Italia, după șapte zile petrecute în România.

La finalul călătoriei, părintele Marian Benchea a evidențiat importanța cunoașterii directe a țării din care provin persoanele întâlnite în viața de zi cu zi. „Cine le cunoaște satele, bisericile, tradițiile și istoria ajunge să înțeleagă că identitatea lor nu se reduce la profesia pe care o exercită”, a spus preotul Benchea.

În comunitățile din Valea Aosta sunt multe femei din România care lucrează ca badante sau menajere, iar munca lor este importantă și prețuită într-o zonă marcată de o îmbătrânire a populației.