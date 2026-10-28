Un robot de livrări din Estonia a provocat un accident cu un autobuz şi a fugit de la locul faptei

Robotul înainte de accident. Foto: Captură Tallinn Transport / Facebook

Un robot curier a provocat, luni, un accident cu un autobuz în Tallinn, apoi a fugit de la locul faptei. Robotul nu a oprit la culoarea roșie a semaforului şi a intrat într-o intersecţie din capitala estoniană, obligând un şofer de autobuz să vireze brusc. Mai mulţi pasageri stăteau în picioare au căzut în momentul frânării şi nouă au fost răniţi, relatează miercuri dpa, care citează postul de radio de stat din Estonia, potrivit Agerpres.

Autobuzul s-a ciocnit cu robotul, potrivit imaginilor publicate de Tallinn Transport (TLT). Robotul şi-a continuat apoi drumul.

„Robotul a fugit, dacă se poate spune aşa. Pur şi simplu a plecat după coliziune”, a afirmat Andrei Novikov, membru în consiliul de administraţie al TLT.

Pepe Aaviksoo de la Starship Technologies, producătoarea robotului, a declarat că firma a contactat poliţia şi a început o anchetă internă pentru stabilirea circumstanţelor exacte ale accidentului.

„Este foarte regretabil că s-a produs un astfel de accident”, a adăugat el, subliniind că siguranţa este cea mai înaltă prioritate a companiei.

Roboţii Starship pot transporta încărcături de până la 15 kilograme pe o distanţă de 5 km. În Estonia, ei funcţionează independent pe străzi, livrând cumpărături, alimente sau colete. Fiecare vehicul este prevăzut cu mai multe camere de filmat pentru monitorizarea împrejurimilor.

Până la accidentul de luni, cel mai recent incident dintre un robot și un autobuz avusese loc în aprilie 2020.