Un submarin cu rachete balistice, de 17.500 de tone, a revenit la suprafață după un record de 217 zile petrecute sub apă

3 minute de citit Publicat la 12:41 17 Noi 2026 Modificat la 12:41 17 Noi 2026

Submarinul nuclear HMS Vengeance al Marinei Regale Britanice, 15 noiembrie 2026. Sursa foto: Hepta

Șapte luni fără lumină solară, aer proaspăt sau posibilitatea de a răspunde măcar unui singur mesaj primit de acasă - aceasta este viața marinarilor care locuiesc la bordul submarinelor. Pentru cei 140 de marinari aflați la bordul HMS Vengeance, un submarin de 17.526 de tone, această realitate a luat sfârșit recent, când submarinul Marinei Regale Britanice a ieșit la suprafață și s-a întors la baza sa din Scoția, la Faslane.

Echipată cu rachete nucleare Trident, nava a încheiat o misiune record de 217 zile petrecute sub apă, fără să iasă la suprafața oceanului. Se spune că aceasta este cea mai lungă desfășurare continuă sub apă din istoria marinei britanice.

Potrivit informațiilor disponibile, recordul depășește precedentul maxim de 205 zile, stabilit cu doar câteva luni în urmă, în aprilie, de submarinul HMS Vanguard, o navă din aceeași clasă.

Condiții dure pe mare

BBC a relatat că ministrul britanic al Apărării, Wes Streeting, a fost prezent la baza navală HM Naval Base Clyde pentru a întâmpina echipajul întors acasă.

În timp ce submarinul de aproximativ 150 de metri înainta pe Gare Loch, escortat de remorchere, corpul navei dezvăluia urmele izolării prelungite. Exteriorul era acoperit de depuneri marine consistente, iar mai multe dintre plăcile speciale de absorbție a sunetului fuseseră desprinse în timpul misiunii de șapte luni.

Viața la bordul unui submarin din clasa Vanguard se desfășoară în condiții de secretizare extremă, pentru a menține capacitatea Regatului Unit de a riposta în cazul unui atac nuclear.

Din 1969, Marea Britanie a menținut permanent cel puțin un submarin purtător de rachete balistice ascuns pe mare, pentru a-și asigura capacitatea de a lansa un atac de represalii în eventualitatea unui atac nuclear. Pentru a evita detectarea de către inamic, HMS Vengeance a respectat un regim strict de tăcere radio după plecarea în misiune, pe 12 aprilie.

Marinarii lucrau în ture de câte șase ore și dormeau în paturi înghesuite, ajungând până la nouă persoane într-o singură cabină. Singura lor legătură cu cei dragi era reprezentată de mesajul săptămânal „Familygram”, o notă de cel mult 120 de cuvinte, trimisă de acasă și verificată cu strictețe înainte de a ajunge la echipaj. Marinarii nu au voie să răspundă la aceste mesaje, iar oficialii ascund chiar și veștile proaste dacă există riscul ca acestea să afecteze concentrarea unui membru al echipajului.

Problemele de întreținere ale flotei

Revenirea pe uscat aduce cu sine propriile provocări, unele dintre ele fiind de-a dreptul dezorientante. După ce au respirat timp de peste jumătate de an exclusiv aer reciclat și filtrat, marinarii constată adesea că mirosurile naturale ale lumii exterioare sunt complet copleșitoare. Viața pe coridoarele metalice înguste le afectează, de asemenea, percepția asupra distanțelor, motiv pentru care medicii marinei le interzic să conducă timp de câteva zile, până când ochii și creierul se readaptează la orizonturile deschise.

Misiunea record evidențiază presiunea tot mai mare asupra flotei îmbătrânite de submarine a Marinei Regale Britanice. În mod obișnuit, patrulele durau aproximativ trei luni, însă desfășurările de câte șase luni au devenit noua normalitate, una extrem de obositoare pentru echipaje.

HMS Vengeance era programat, de fapt, să revină în weekendul precedent, însă o defecțiune tehnică apărută în ultimul moment a obligat submarinul care trebuia să îl înlocuiască să se întoarcă în port pentru reparații. Întreaga flotă se confruntă cu probleme similare. Intrate în serviciu în anii 1990, cu o durată de viață estimată inițial la 25 de ani, cele patru submarine din clasa Vanguard sunt acum obligate să rămână operaționale până la 40 de ani, până la sosirea noilor submarine din clasa Dreadnought, așteptate la începutul anilor 2030.

În prezent, HMS Victorious se află într-un amplu proces de întreținere și modernizare, în valoare de 560 de milioane de lire sterline, început în 2023. Această situație lasă doar trei submarine operaționale pentru a susține întreaga responsabilitate a apărării nucleare a Marii Britanii.

O întârziere de patru ani în demararea programului de înlocuire cu submarinele din clasa Dreadnought, combinată cu un calendar de construcție lent, de 15 ani, a generat consecințe operaționale și financiare grave.

Potrivit unui studiu recent al Trezoreriei britanice, amânarea proiectului în încercarea de a economisi bani pe termen scurt a obligat autoritățile să prelungească durata de viață a submarinelor Vanguard, ceea ce a presupus costuri ridicate, dar și riscuri operaționale mai mari.

Ca răspuns la îngrijorările legate de patrulele tot mai lungi, Primul Lord al Amiralității a subliniat că menținerea capacității de descurajare nucleară a țării reprezintă prioritatea sa absolută, iar îmbunătățirea întreținerii și a gradului de pregătire operațională a submarinelor constituie principala sa preocupare zilnică.