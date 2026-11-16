Un tablou de 5 milioane de dolari, găsit într-un dulap, scos la licitaţie. Povestea unei opere de artă uitate timp de 40 de ani

2 minute de citit Publicat la 18:27 16 Noi 2026 Modificat la 18:27 16 Noi 2026

Un tablou de Georgia O’Keeffe, găsit întâmplător după ce a stat ascuns timp de 40 de ani într-un dulap, scos la licitaţie. Sursa foto: Profimedia Images

Timp de patru decenii, un tablou valoros semnat de Georgia O’Keeffe a stat uitat sub haine și cutii, într-un dulap dintr-un apartament din Manhattan. Pictura, o lucrare timpurie realizată în 1930, înfățișează dealurile ondulate din New Mexico, în nuanțe pământii – un peisaj care a fascinat-o pe O’Keeffe și care a devenit o influență definitorie asupra artei sale. Tabloul ar putea fi vândut cu până la cinci milioane de dolari la licitaţia care va fi organizată marţi, relatează The Independent şi NBC News. Georgia O’Keeffe este una dintre cele mai bine vândute artiste din istorie.

Existenţa tabloului intitulat "Near Abiquiu, New Mexico I" a fost în mare parte necunoscută până când femeia care locuia acolo, ajunsă acum la peste 90 de ani, i-a dezvăluit într-o zi, în treacăt, secretul nepoatei sale.

"A, apropo, este un tablou de Georgia O’Keeffe în dulap", i-a spus aceasta, au notat jurnaliştii de la NBC News.

Pictată în 1930, lucrarea a stat într-un dulap timp de 40 de ani, existența sa fiind atestată doar de o singură fotografie realizată de soțul Georgiei O’Keeffe, Alfred Stieglitz. Tabloul "Near Abiquiu, New Mexico I" fusese cumpărat în 1963, pentru 3.800 de dolari, de mama proprietarei, de la Downtown Gallery din Manhattan, galeria care o reprezenta pe O’Keeffe, și i-a fost oferit fiicei drept cadou la absolvirea facultății, în anii '60.

Femeia l-a ținut în apartament până la mijlocul anilor '80, când l-a ascuns într-un dulap. Anul acesta, nepoata proprietarei l-a descoperit într-o cutie veche de lemn.

Când a făcut descoperirea, Betsy, care a cerut să fie menționată doar prin al doilea său prenume, a fost șocată.

"Mi-am zis: «Uau. Asta e chiar tare»", i-a mărturisit aceasta pentru New York Post.

Ulterior, Betsy, care are 65 de ani, a mai adăugat: "M-am întrebat: «Oare există vreo modalitate prin care aș putea să păstrez asta?». Dar, odată ce am început să analizăm care era valoarea obiectului, mi-am dat seama că valorează mai mult decât casa mea".

Christie’s estimează că tabloul modernistei americane Georgia O'Keeffe ar putea obține între 3 și 5 milioane de dolari atunci când va fi scoasă la licitație, marți, 17 noiembrie.

Potrivit Christie’s, "Near Abiquiu, New Mexico I" este probabil prima dintre cele trei lucrări ale lui O’Keeffe care înfățișează Lobo Peak din New Mexico. A doua se află la Metropolitan Museum of Art, iar a treia, într-o colecție privată, a aparținut anterior lui David și Peggy Rockefeller.

"Vreau să pictez acest munte, mi-am dorit în fiecare an, dar e aproape imposibil", a mărturisit pictorița americană Georgia O'Keeffe într-o scrisoare trimisă soțul ei, Alfred Stieglitz.