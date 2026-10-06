Un tânăr a fost condamnat la moarte în Arabia Saudită pentru că a comentat pe Facebook la un video cu un musulman care lovește un cățel

Anojan Sivarasa, de 24 de ani, din Sri Lanka, a fost condamnat la moarte în Arabia Saudită FOTO: Facebook/ Anojan Sivarasa

Un tânăr migrant din Sri Lanka a fost condamnat la moarte în Arabia Saudită din cauza comentariului făcut pe Facebook la o postare cu un video în care un musulman lovea cu piciorul un cățel. Comunicarea între familia rămasă acasă și tânărul aflat în închisoare a fost complet întreruptă, în timp ce autoritățile de la Colombo fac toate demersurile pentru a-l salva pe tânăr.

„Implor îndurare pentru greșelile comise de fiul meu. Vă rog să-l iertați și să ni-l trimiteți înapoi”. Rasamanickam Yogalakshmi a făcut un apel disperat pentru viața fiului ei cel mare, Anojan Sivarasa, relatează BBC.

Muncitorul migrant în vârstă de 24 de ani riscă pedeapsa cu moartea în Arabia Saudită, după ce o instanță de apel l-a găsit vinovat de blasfemie la adresa islamului și a profetului Mahomed, în urma unui comentariu pe care l-a făcut pe Facebook.

Cazul a provocat un val de indignare în Sri Lanka, țara de origine a familiei. Mai multe partide politice și instituții guvernamentale și-au coordonat eforturile diplomatice pentru a solicita clemență pentru tânărul Anojan. Și organizațiile non-guvernamentale s-au mobilizat și au înaintat petiții la organizații internaționale pentru apărarea drepturilor omului.

În ciuda tuturor eforturilor, familia nu a mai primit nicio informație despre starea lui din data de 28 septembrie. Guvernul din Sri Lanka a cerut familiei să nu mai facă declarații în timp ce au loc demersurile diplomatice.

Autoritățile saudite nu au publicat un calendar oficial pentru executarea sentinței și nu este clar când va fi pusă aceasta în aplicare. Însă Arabia Saudită are un istoric de execuții efectuate fără ca familiile sau ambasadele străine să fie avertizate, rudele fiind informate abia după executarea sentinței.

Anojаn a fost pus sub acuzare în urma unei dispute pe rețelele sociale, izbucnite după un incident petrecut în timpul unui pelerinaj hindus în Sri Lanka. La sfârșitul lunii iunie, pe rețelele sociale s-a viralizat o filmare în care un tânăr musulman lovea un câine în urma unor pelerini hinduși, ceea ce a declanșat dezbateri religioase în mediul online.

În timpul schimbului de replici, un utilizator a făcut remarci jignitoare la adresa unei divinități hinduse, determinându-l pe Anojan să răspundă în limba tamilă, insultându-l pe profetul Mahomed.

Deși Anojan și-a șters imediat comentariul și a publicat un videoclip în care își cerea scuze, comentariul fusese salvat prin captură de ecran și adus la cunoștința angajatorului său și a autorităților saudite, ceea ce a dus la arestarea sa în luna iulie.

Ulterior, dispozitivele lui personale au fost confiscate, iar conturile de pe rețelele sociale au fost șterse de autoritățile saudite.

„Oamenii din Arabia Saudită nu știau nimic despre această situație. Au fost persoane din Sri Lanka care au trimis e-mailuri companiei la care lucra fratele meu. Nici măcar nu vreau să spun cine sunt acele persoane”, a declarat Hamsidan Sivarasa, fratele lui Anojan, pentru BBC Sinhala.

Potrivit lui Hamsidan, compania la care lucra Anojan a sesizat autoritățile din Arabia Saudită, care au deschis un dosar împotriva acestuia.

Inițial, Anojan a fost condamnat de Tribunalul Penal Al-Ahsa la cinci ani de închisoare și la plata unei amenzi de 3 milioane de riali saudiți (aproximativ 800.000 de dolari). Potrivit ministrului de Externe din Sri Lanka, Vijitha Herath, apelul depus în numele lui Anojan, prin care se solicita reducerea pedepsei, a fost respins.

Cazul a luat o turnură dramatică pe 17 septembrie, după ce procurorii saudiți au făcut apel pentru ca Anojan să fie judecat în baza legii islamice Sharia, în locul legislației țării privind infracțiunile informatice. Instanța de apel a admis cererea procurorilor, majorând pedeapsa la condamnarea la moarte.

Ministerul Afacerilor Externe din Sri Lanka a confirmat că întreprinde toate demersurile posibile pentru a-l ajuta pe Anojan.

Familia lui s-a întâlnit cu președintele Anura Kumara Dissanayake la Secretariatul Prezidențial, pe 21 septembrie. Președintele i-a asigurat că guvernul va face tot posibilul pentru a obține o grațiere în cazul lui și a cerut canalelor diplomatice să ia legătura cu autoritățile saudite.

Cazul a reunit reprezentanți ai mai multor religii în sprijinul lui Anojan. Importanți lideri budiști, Mahanayake Theros din Ramanna Nikaya și Amarapura Maha Nikaya, împreună cu lideri religioși hinduși, au înmânat un memorandum Secretariatului Prezidențial, solicitând intervenția urgentă a statului.

În plus, o delegație juridică formată din patru membri din Sri Lanka se deplasează în această săptămână în Arabia Saudită pentru a se întâlni cu avocații locali ai lui Anojan.

„În Arabia Saudită sunt două firme de avocatură care se ocupă de cazul lui Anojan. Mergem acolo pentru a ne întâlni cu avocații celor două firme, pentru a discuta cazul și a planifica ce poate fi făcut în continuare”, a declarat pentru BBC Sinhala unul dintre membrii echipei, Upul Kumarapperuma, avocat cu rangul de President's Counsel.

În Sri Lanka, comunicarea dintre Anojan și familia lui a încetat complet.

„Fratele meu nu ne-a mai sunat de două zile”, a declarat Hamsidan pe 28 septembrie. „Am informat ambasada și le-am cerut oficialilor să verifice situația și să ne țină la curent. Ne-au spus că vor verifica. Încă așteptăm, pentru că nu am primit până acum niciun răspuns”.

În închisorile din Arabia Saudită, deținuții condamnați la moarte își pierd, de regulă, accesul la dispozitivele mobile personale, iar apelurile telefonice oficiale sunt strict facilitate prin intermediul autorităților penitenciare.

Organizațiile pentru drepturile omului și-au exprimat în repetate rânduri îngrijorarea cu privire la pedepsele severe aplicate în Arabia Saudită pentru exprimarea opiniilor online.

În iulie 2023, Mohammed Al Ghamdi, un profesor saudit pensionar, a fost condamnat la moarte pentru comentariile sale de pe mai multe platforme de socializare, potrivit Organizației Națiunilor Unite.

„Condamnarea la moarte a lui Mohammad bin Nasser al-Ghamdi, care are în total doar 10 urmăritori pe cele două conturi de Twitter și care este acuzat doar de exprimarea opiniilor sale pe rețelele sociale, este absurdă”, a declarat la acea vreme Philip Luther, directorul pentru cercetare și advocacy al Amnesty International pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord.

Sentința lui Al Ghamdi a fost anulată, iar acesta a fost condamnat la 30 de ani de închisoare, potrivit ALQST for Human Rights, o organizație neguvernamentală independentă care apără și promovează drepturile omului în Arabia Saudită.

Potrivit Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM), în Arabia Saudită există peste 10 milioane de muncitori străini. Organizațiile pentru drepturile omului subliniază că muncitorii migranți cu venituri mici se confruntă cu vulnerabilități specifice în sistemul juridic saudit, din cauza barierelor lingvistice și a lipsei unei reprezentări juridice adecvate.

Execuțiile pentru blasfemie sunt relativ rare în comparație cu cele pentru infracțiuni legate de droguri sau pentru omor, pronunțate de instanțele din Arabia Saudită.