Un zăcământ de cupru și aur, care valorează miliarde de dolari, a fost descoperit sub deșertul din Nevada

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Ceea ce oamenii de știință au cartografiat în tăcere ani de zile a fost, în sfârșit, confirmat: o vastă masă de rocă bogată în metale, îngropată adânc sub un peisaj cunoscut pentru câmpurile de nisip și lanțurile muntoase îndepărtate: deșertul din Nevada. Descoperirea nu s-a produs peste noapte și nici nu a fost din noroc, scrie publicația SpaceGroup.

„A trebuit să lăsăm datele să «respire». Când am încetat să mai forțăm modelul, a început în sfârșit să vorbească”, a spus Lena Ortiz, una dintre geologele principale ale echipei.

Ulterior, au urmat luni întregi de foraje, analize de laborator și o serie de verificări. Fiecare nou nucleu s-a dovedit a fi mai dens, mai complex și mai bogat.

Sub straturile de tuf și pietrișul erodat se află un sistem întins de intruziuni de porfir, fluide fierbinți, bogate în minerale, care odinioară au împletit fracturile cu filonuri microscopice. Rezultatul este un zăcământ hibrid: cuprul ca schelet solid, aurul ca material bonus.

Modelele preliminare indică un volum considerabil, cu conținuturi care îi entuziasmează pe ingineri la fel de mult pe cât îi liniștesc pe finanțiști.

„Amploarea este cea care uimește. Nu este vorba de cele mai ridicate conținuturi, ci de un volum continuu care garantează decenii de exploatare”, a declarat Eric Mason, consultant în planificarea exploatărilor miniere.

Minereul se află la adâncimi exploatabile, suficient de aproape pentru a permite proiectarea unor cariere la suprafață, dar suficient de adânc pentru a menține amprenta inițială sub control.

De ce este important cuprul

Cuprul este în spatele tranziției globale: rețelele electrice, vehiculele electrice, motoarele avansate și rețelele centrale ale centrelor de date funcționează pe bază de conductivitate. Fiecare gigawatt din surse regenerabile consumă cupru, şi fiecare fabrică nouă de baterii are nevoie de el. Aurul, între timp, servește drept gardă și pernă, netezind economia.

„Piețele iubesc certitudinea. Un activ intern, cu durată lungă de viață, precum acesta, reduce riscul pe întregul lanț de aprovizionare”, a declarat economistul specializat în minerale Mark Holloway.

Evaluările inițiale indică o resursă de miliarde de dolari. Infrastructura ar fi masivă: drumuri, fabrici de procesare, sisteme de tratare a apei și o flotă de utilaje grele construite pentru a rezista la condițiile extreme din deșert.

Companiile locale deja speculează.

„Se simte cum ritmul accelerează. Dacă lucrurile vor evolua în acest sens, vom angaja și instrui personalul cât mai repede posibil”, a spus Carla Nunez, care conduce o firmă regională de logistică.

Frumusețea statului Nevada este sobră, dar nu lipsită de conținut. Aici se găsesc rute migratorii, izvoare fragile și locuri culturale pline de semnificație. Orice proiect de dezvoltare va fi supus unei analize atente.

„Dorim un proces responsabil, nu o accelerare cu orice preț. Arătați planul privind apa, arătați măsurile de atenuare a impactului și mențineți comunitatea la masă”, a declarat Dana Lopez, o activistă locală pentru mediu.

Proiectele moderne trăiesc sau dispar prin autorizații, încrederea comunității și monitorizare transparentă. Operatorii inteligenți stabilesc din timp valorile de referință, proiectează pentru reciclarea apei și restaurează terenurile în paralel cu mineritul activ.

Sortarea minereului de ultimă generație, dinamitarea de precizie și dispecerizarea ghidată de inteligența artificială ar putea reduce deșeurile și îmbunătăți randamentul de recuperare. Recuperarea căldurii în cadrul uzinei și contractele de achiziție a energiei din surse regenerabile pot reduce amprenta de carbon fără a mai fi nevoie să se aștepte ca rețelele electrice îndepărtate să se alinieze la aceste standarde.

„Putem exploata cu mai puține ore de funcționare a camioanelor dacă realizăm corect analiza geologică. Fiecare model precis înseamnă un galon de motorină pe care nu îl consumăm”, a declarat Tom Reyes, responsabil cu echipamentele din cadrul echipei de prospectare.

Un proiect de mare amploare

Un proiect de această amploare remodelează orașele, districtele școlare și bugetele locale. Salariile cresc, sectoarele de servicii se extind, iar infrastructura este supusă unor modernizări mult amânate. Dar poate, de asemenea, să pună presiune pe piața locuințelor, să crească chiriile și să suprasoliciteze sistemul de sănătate rural.

O creștere stabilă înseamnă planificare: locuințe pentru forța de muncă, formare profesională, extinderea internetului în bandă și programe pentru furnizorii locali.

Următorul pas este reprezentant de o „cascadă” de studii: actualizări ale resurselor, compromisuri inginerești, modele hidrologice și studii privind resursele culturale. Fiecare va contura imaginea generală, va reduce riscurile planului și va testa licența socială a proiectului.

Dacă cifrele se mențin, partenerii vor căuta acorduri de achiziție, vor proteja o parte din expunere și vor aloca capital pentru construcții. Dacă nu o fac, forajele vor continua să funcționeze, deoarece incertitudinea este companionul constant al geologiei.