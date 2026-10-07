Uniunea Africană va lansa prima agenție de rating de credit de pe continent

Uniunea Africană va lansa prima agenție de rating de credit de pe continent. FOTO: Profimedia Images

Uniunea Africană va lansa, miercuri, prima agenţie de rating de pe continent, în ideea de a oferi o alternativă la cele "trei mari" agenţii globale de rating (S&P Global Ratings, Moody's şi Fitch), într-un context în care povara datoriei suverane pune presiuni asupra multor economii africane, scrie Reuters.



Lansarea Africa Credit Rating Agency (AfCRA) va avea loc la Port Louis, capitala statului Mauritius, unde va fi şi sediul agenţiei. La acest proiect se lucrează de aproape un deceniu, liderii africani aprobând înfiinţarea AfCRA în 2018.



"AfCRA completează agenţiile globale de rating existente, oferind o perspectivă bazată pe date, expertiză şi realităţi africane", a precizat Uniunea Africană într-un comunicat, scrie Agerpres.



Liderii africani acuză de mult timp agenţiile occidentale de rating că nu evaluează corect riscul de creditare pentru ţările africane şi că decid prea rapid să le retrogradeze în perioade de criză, precum conflictele sau pandemiile. În replică, agenţiile occidentale de rating resping aceste critici, susţinând că aplică aceleaşi metodologii la nivel global.



AfCRA, care va evalua state, instituţii financiare şi companii private, va funcţiona independent şi va fi finanţată prin capitalul acţionarilor şi din veniturile proprii, potrivit Uniunii Africane, care nu a oferit însă detalii despre acţionari.



Uniunea Africană afirmă că agenţia de rating AfCRA ar trebui să contribuie la îmbunătăţirea accesului ţărilor africane la pieţele de capital şi să ofere investitorilor evaluări mai echilibrate şi adaptate contextului specific al economiilor de pe continent.



Efortul de a îmbunătăţi condiţiile de împrumut pentru continentul african a devenit tot mai urgent după mai mulţi ani de creştere a gradului de îndatorare a guvernelor din regiune, situaţie care a creat dificultăţi majore în gestionarea datoriei pentru unele ţări în ultimii ani.



"Miza este semnificativă", a declarat Uniunea Africană, adăugând că serviciul datoriei externe a continentului a crescut vertiginos, ajungând la 163 de miliarde de dolari în 2024, de la 61 de miliarde de dolari în 2010. În multe ţări africane, plăţile aferente dobânzilor au depăşit bugetele anuale alocate unor sectoare sociale cheie, precum sănătatea şi educaţia.



"AfCRA îşi propune să reducă aceste poveri prin consolidarea încrederii investitorilor şi sporirea transparenţei pieţei", a precizat organizaţia, adăugând că agenţia va evalua şi entităţi non-africane, acolo unde este cazul.



Uniunea Africană a mai informat că noua agenţie este aşteptată să extindă acoperirea cu ratinguri, având în vedere că 23 de economii de pe continent nu deţin un rating din partea celor trei mari agenţii de evaluare.