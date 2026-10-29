Vechile centrale nucleare din Germania ar putea deveni centre de date pentru AI

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Nvidia și compania germană PreussenElektra analizează posibilitatea ca unele centrale nucleare, care au fost dezafectate, pot găzdui centre de date pentru inteligența artificială. Un acord a fost deja semant și vizează reutilizarea terenurilor și a infrastructurii existente, fără ca reactoarele nucleare să fie repornite.

Germania și-a închis ultimele reactoare în urmă cu trei ani, după accidentul de la Fukushima, și dezafectează, în prezent, aproximativ 30 de centrale atomice la nivel național. PEL se ocupă de închiderea și demontarea a opt dintre acestea, care sunt probabil locațiile supuse analizei.

„Împreună cu NVIDIA, intenționăm să realizăm o evaluare riguroasă a modului în care aceste condiții pot fi valorificate pentru fabricile de inteligență artificială”, a anunțat Guido Knott, președintele consiliului de conducere al PEL

Dacă se va ajunge la concluzia că amplasamentele sunt utilizabile, acestea vor fi folosite deoarece sunt conectate direct la rețeaua electrică și pentru că sunt alimentate cu apa necesară pentru răcire. Nvidia speră că reutilizarea acestor locații ar putea reduce costurile și ar putea scurta termenele de dezvoltare, comparativ cu construirea de campusuri noi, în contextul unei expansiuni fără precedent a infrastructurii AI.

Un exemplu concret este Würgassen, unde PreussenElektra deține aproximativ 62 de hectare. Potrivit raportului anual al companiei, 19 hectare sunt disponibile imediat. Restul terenului include o zonă de protecție peisagistică și suprafețe care trebuie să iasă de sub supravegherea nucleară.

Calculele făcute de Media Integrators pe baza echipamentelor Nvidia deja existente arată că dacă aproximativ un sfert până la o treime din teren ar fi ocupat de clădiri, asta ar permite instalarea a 40.000 de acceleratoare AI, procesoarele specializate care antrenează și rulează modele de inteligență artificială.

Un astfel de centru ar consuma permanent 100 de megawați și, la un preț ipotetic de 100 de euro pentru un megawatt-oră, numai energia ar costa aproape 88 de milioane de euro anual.

Transformarea poate avea sens acolo unde terenul este eliberat, iar rețeaua permite un consum atât de mare. Calendarul diferă însă de la o centrală la alta. Pentru Stade, de exemplu, PreussenElektra estima ieșirea de sub supravegherea nucleară spre sfârșitul verii 2027.