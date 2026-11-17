Warren Buffett a donat 5.500.000.000 de dolari și explică într-un mesaj de ce a făcut asta. Câți bani mai are

2 minute de citit Publicat la 09:22 17 Noi 2026 Modificat la 09:22 17 Noi 2026

Warren Buffett a donat 5.500.000.000 de dolari . Foto: Profimedia Images

Miliardarul Warren Buffett a donat acțiuni Berkshire Hathaway în valoare de aproximativ 5,5 miliarde de dolari către patru fundații filantropice. Donația sa anuală o depășește pe cea de anul trecut, scrie CNBC.

Buffett, în vârstă de 96 de ani, a convertit 6.150 de acțiuni Berkshire din clasa A în 9.225.000 de acțiuni din clasa B. El a donat 3.690.000 de acțiuni Fundației Susan Thompson Buffett. Alte 1.845.000 de acțiuni au revenit fiecăreia dintre cele trei fundații conduse de copiii săi: Sherwood Foundation, condusă de Susie, Howard G. Buffett Foundation, condusă de Howard, și NoVo Foundation, condusă de Peter.

După aceste donații, Buffett, președinte emerit al Berkshire Hathaway, mai deține 182.140 de acțiuni din clasa A, în valoare de aproximativ 162 de miliarde de dolari.

"De Ziua Recunoștinței, anul trecut, am scris că bunătatea nu costă nimic și că este neprețuită. Un an mai târziu, aș adăuga doar că ea crește ca dobânda compusă și într-un ritm mai bun decât orice investiție pe care am făcut-o vreodată eu și Charlie", a scris Buffett în mesajul său anual de Ziua Recunoștinței. Fiul său Howard i-a succedat în septembrie la conducerea consiliului de administrație al Berkshire.

Scrisoarea din acest an a fost mult mai scurtă decât cea de anul trecut. Charlie Munger, fostul vicepreședinte al Berkshire și partenerul de afaceri al lui Buffett, a murit în noiembrie 2023.

Acțiunile Berkshire au crescut cu peste 19% de la începutul trimestrului al patrulea și au încheiat săptămâna trecută cu patru ședințe consecutive în care au închis la niveluri record. În aceeași perioadă, indicele S&P 500 a scăzut cu 1,2%. Investitorii au privit Berkshire ca pe un refugiu pe fondul îngrijorărilor legate de investițiile în infrastructura pentru inteligență artificială, de tensiunile din lumea marilor companii și de riscurile geopolitice.

De la începutul anului, randamentul acțiunilor Berkshire îl depășește pe cel al indicelui S&P 500 cu aproximativ 7,5 puncte procentuale.

Buffett a reiterat în scrisoare că toate acțiunile Berkshire pe care le deține vor ajunge, în cele din urmă, la cele patru fundații. Scopul său este ca acestea să poată acorda finanțări tot mai mari de la un an la altul.

Buffett își reafirmă încrederea în Berkshire

Buffett a scris că donațiile reflectă încrederea pe care o are în cei trei copii ai săi și în Greg Abel, directorul general al Berkshire Hathaway.

"Copiii mei sprijină de zeci de ani, cu mult discernământ, cauze care merită susținute. Am încredere deplină în capacitatea și în integritatea lor.] V-am vorbit pe larg în septembrie despre încrederea mea în Berkshire. Ea este la fel de puternică și astăzi", a spus Buffett.

Amintindu-și de Charlie Munger, Buffett a vorbit și despre oamenii de la care au avut de învățat amândoi. "Am primit amândoi, fără să ne coste nimic, lecții de o valoare incalculabilă de la câțiva mentori, printre care Ben Graham, Joe Rosenfield și Tom Murphy. Datorită lor, am prosperat și am putut da mai departe o bună parte din ceea ce am primit", a scris el.

"Warren continuă să ne împărtășească din înțelepciunea sa și în această perioadă a sărbătorilor. Prin propriul exemplu, el arată bunătatea pe care ne îndeamnă pe toți să o cultivăm", a spus Greg Abel despre scrisoare.

Buffett și-a încheiat mesajul cu un îndemn: "De Ziua Recunoștinței, mulțumiți-i cuiva care v-a ajutat fără să aștepte nimic în schimb. Și, mai bine încă, faceți și voi un bine cuiva."