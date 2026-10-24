Marco Rubio le cere cubanezilor să colaboreze „discret” cu CIA. „Acum este momentul sau niciodată”

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio este politician american de origine cubaneză. Foto: GettyImages

Şeful diplomaţiei americane Marco Rubio i-a îndemnat vineri pe „cei care doresc o schimbare pozitivă în Cuba” să se îndrepte către CIA, pe fondul intensificării presiunilor Washingtonului asupra insulei comuniste, transmite sâmbătă AFP, preluată de Agerpres.

Un apel care se remarcă din mai multe puncte de vedere, mai întâi pentru că pare să recunoască că agenţia de informaţii americană, cu un trecut controversat pe insulă, este în acţiune şi, apoi, pentru că face referire, mai mult sau mai puţin deschis, la o schimbare de regim.

„Pentru cei care doresc să aducă o schimbare pozitivă în Cuba: acum este momentul sau niciodată”, a mai spus Rubio. „Faţă de dezamăgirea provocată de promisiunile neîndeplinite, de corupţie şi de stilul de viaţă privilegiat al unui grup restrâns de persoane, profitaţi de această ocazie pentru a crea schimbarea pe care o doriţi printr-un parteneriat discret cu CIA”, a adăugat Rubio, fără alte precizări.

CIA a postat pe X mai târziu în cursul serii de vineri un videoclip cu instrucţiuni în limba spaniolă pentru cei care ar dori să furnizeze informaţii agenţiei.

“A aquellos que buscan crear un cambio positivo en Cuba – Este es el momento. La decepción de las promesas fallidas, la corrupción, y las vidas privilegiadas de unos pocos – Aprovecha esta oportunidad de crear el cambio que deseas a través de una asociación discreta con la CIA.” https://t.co/KYaksHGFLm — CIA (@CIA) October 24, 2026

Un demers ironizat de viceministrul cubanez de externe Carlos Fernandez de Cossio: „Trebuie să fie mult deznădejde sau nefericire în rândurile agenţiei dacă este obligată să îşi vândă ofertele ca pe un tub de pastă de dinţi”, a scris el pe X.

Relaţiile dintre Statele Unite şi Cuba, ţară supusă unui embargo din 1962, s-au tensionat considerabil, în special din ianuarie, când SUA l-au răsturnat printr-o operaţiune militară spectaculoasă pe liderul venezuelean Nicolas Maduro.

SUA au impus de facto un blocaj petrolier insulei, au stabilit noi sancţiuni împotriva firmelor şi liderilor cubanezi şi l-au inculpat pe fostul preşedinte Raul Castro, fratele fostului lider istoric Fidel Castro, într-un caz ce datează din 1996.

Trump, despre Cuba: „Vom face o mică escală”

În acelaşi timp, Washingtonul duce o luptă ideologică, în care Marco Rubio, ai cărui părinţi sunt de origine cubaneză, se face purtător de cuvânt, criticând comunismul şi presupusa susţinere de către Cuba a mişcărilor extremiste de stânga, inclusiv în SUA.

Preşedintele Donald Trump consideră că insula, situată la aproximativ 150 de kilometri de coastele statului american Florida, reprezintă „o ameninţare extraordinară” pentru securitatea naţională a SUA. El a ameninţat de mai multe ori că va "prelua controlul" asupra acesteia.

Vorbind vineri la Fort Myers, în Florida, Trump a glumit pe această temă.

„Vom face o mică escală. De fapt, ceea ce vom face cu Cuba este că vom veni din Iran. Aceste nave minunate vor trece pe lângă Cuba. Vom cere uneia dintre ele să se oprească la câţiva metri de coastă. Vor ridica mâinile în aer. Şi apoi îl vom trimite pe Marco Rubio să încheie acordul”, a spus el pe un ton glumeţ.

Reacţionând la aceste declaraţii, Bruno Rodriguez, ministrul cubanez de externe, a declarat pe X că ”respinge orice ameninţare legată de ambiţiile Statelor Unite faţă de Cuba”. Washingtonul nu-şi ascunde dorinţa de schimbare a regimului în Cuba, dar, ca şi în cazul Venezuelei, guvernul american este atent să evite haosul şi se abţine să spună cine ar putea conduce insula sau să propună un calendar.