Marea Britanie refuză să se alăture băncii internaționale pentru apărare propuse de Canada. România susține proiectul

3 minute de citit Publicat la 19:40 26 Oct 2026 Modificat la 20:14 26 Oct 2026

Mark Carney, prim-ministrul Canadei (stânga), și prim-ministrul Regatului Unit, Andy Burnham. Foto: Getty Images

Marea Britanie a decis să nu se alăture Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență (DSRB), inițiativă condusă de Canada, ceea ce reprezintă o lovitură pentru planul de înființare a primei bănci internaționale dedicate finanțării apărării, scrie Reuters. În schimb, Londra și Ottawa au convenit să își dezvolte separat propriile mecanisme de finanțare, dar să colaboreze în privința investițiilor în apărare. România se numără printre țările care și-au anunțat sprijinul pentru proiectul canadian.

Cele două guverne au anunțat că vor elabora un acord de cooperare între inițiativele lor de finanțare a apărării. Astfel, vor exista două instituții distincte, dar care vor colabora pentru a sprijini investițiile și pentru a răspunde provocărilor strategice comune.

„Am lucrat îndeaproape pentru a analiza modul în care Mecanismul Multilateral de Apărare (MDM) și Banca pentru Apărare, Securitate și Reziliență (DSRB) pot contribui cel mai bine la atingerea obiectivelor noastre comune. Am convenit să dezvoltăm un cadru de cooperare care să fie în interesul ambelor instituții”, se arată în declarația comună.

Potrivit unei surse familiarizate cu discuțiile, cele două guverne nu au reușit să ajungă la un acord asupra mai multor aspecte importante. Printre acestea se numără locul în care ar fi urmat să se afle sediul instituției comune, amploarea achizițiilor militare realizate împreună, condițiile de acordare a împrumuturilor către statele membre și regulile privind aderarea altor țări.

În aceste condiții, fiecare parte își va dezvolta propriul proiect.

Mecanismul Multilateral de Apărare (MDM), susținut de Marea Britanie, se va concentra pe accelerarea investițiilor în apărare și pe finanțarea achizițiilor militare comune. Unul dintre obiective este reunirea comenzilor statelor NATO pentru a reduce costurile de achiziție.

În schimb, banca propusă de Canada va pune accentul pe finanțarea industriilor de apărare și a lanțurilor de aprovizionare, inclusiv prin acordarea de împrumuturi individuale statelor.

Marea Britanie și Germania au refuzat să se alăture proiectului canadian

Banca pentru Apărare, Securitate și Reziliență întâmpină dificultăți în a obține sprijinul marilor economii europene.

Reuters a relatat încă din septembrie 2025 că Marea Britanie a refuzat să participe la proiect. Ulterior, au existat speranțe că Londra își va reconsidera poziția odată cu instalarea noului premier, Andy Burnham.

Reprezentanții celor două țări au purtat recent noi discuții, dar nu au ajuns la un acord privind participarea britanică. Nici Germania nu a acceptat să se alăture inițiativei.

Cu toate acestea, Londra și Ottawa susțin că cele două mecanisme de finanțare nu se vor afla în competiție.

Potrivit declarației comune, instituțiile vor colabora în domenii precum dezvoltarea industriei de apărare, identificarea oportunităților de investiții și găsirea unor soluții de finanțare pentru provocările strategice.

Banca pentru apărare vrea să atragă 100 de miliarde de euro. România susține proiectul

Banca pentru Apărare, Securitate și Reziliență își propune să atragă aproximativ 100 de miliarde de euro, echivalentul a circa 112 miliarde de dolari, pentru a finanța proiecte din domeniul apărării.

Banii ar urma să fie folosiți pentru acordarea de împrumuturi cu dobânzi reduse guvernelor și companiilor care dezvoltă proiecte militare.

Instituția intenționează, de asemenea, să ofere garanții băncilor care acordă credite firmelor mai mici din industria de apărare, considerate în general clienți cu un risc financiar mai ridicat.

Până acum, pe lângă Canada, care va găzdui sediul băncii, opt țări și-au exprimat sprijinul pentru proiect: Albania, Belgia, Grecia, Letonia, Luxemburg, România, Turcia și Ucraina.

Totuși, mai multe state care ar putea deveni membre au ezitat să se alăture inițiativei.

Potrivit informațiilor publicate anterior de Reuters, există semne de întrebare privind capacitatea băncii de a oferi finanțare mai ieftină decât cea pe care guvernele cu ratinguri de credit ridicate o pot obține deja pe piețele financiare.

Alte preocupări sunt legate de sumele pe care statele ar trebui să le contribuie la capitalul băncii, de modul în care aceasta va fi administrată și de posibila suprapunere cu alte programe de finanțare existente.

Ministrul britanic al Apărării, Wes Streeting, a descris recent DSRB drept „un mecanism foarte interesant și inovator” și a declarat că nu consideră că banca propusă de Canada și inițiativa britanică ar concura una cu cealaltă.

Marea Britanie și-a justificat anterior refuzul de a participa la proiect prin îndoieli legate de raportul dintre costuri și beneficiile pe care le-ar putea obține.

Potrivit Reuters, premierul britanic Andy Burnham a discutat despre cele două inițiative de finanțare cu premierul canadian Mark Carney în luna iulie, dar și cu premierul Luxemburgului, Luc Frieden, în timpul unei vizite la Kiev, în august.

În cele din urmă, cele două guverne au decis să continue separat proiectele, păstrând însă posibilitatea unei cooperări strânse pentru finanțarea apărării.