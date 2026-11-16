Marile bănci din SUA sunt lovite de o pană majoră. Mulți clienți nu-și pot accesa conturile. Primele mesaje trimise utilizatorilor

2 minute de citit Publicat la 21:23 16 Noi 2026 Modificat la 22:41 16 Noi 2026

JP Morgan Chase se numără printre băncile afectate de întreruperea serviciilor. Foto: Getty Images

Clienții mai multor bănci majore din Statele Unite, între care Bank of America, JPMorgan Chase, U.S. Bank și ai altor instituții financiare importante au semnalat, luni, întreruperi ale serviciilor, relatează site-ul postului CBS News, care menționează datele platformei de monitorizare Downdetector.com.

Alte bănci care au înregistrat o creștere a numărului de plângeri de la clienți care nu-și pot accesa conturile sunt Capital One, Truist și Wells Fargo. Unii utilizatori au raportat probleme cu aplicația de plăți digitale Zelle, conform platformei de monitorizare.

„Sistemele U.S. Bank nu sunt afectate direct. Cu toate acestea, clienții care încearcă să trimită sau să se așteaptă să primească plăți prin Zelle în relație cu o altă instituție financiară ar putea întâmpina întârzieri în efectuarea tranzacțiilor”, a transmis U.S. Bank într-un comunicat.

Însă Zelle a declarat pentru CBS News că serviciul său „funcționează în mod corespunzător” și a adăugat unii utilizatori ar putea întâmpina dificultăți din cauza problemelor de la instituțiile lor bancare, ceea ce ar putea duce la întârzierea plăților.

„Clienții utilizează Zelle prin intermediul băncilor și cooperativelor de credit participante, care le gestionează conturile și le păstrează fondurile. Clienții nu au un cont Zelle separat, iar Zelle nu păstrează fondurile clienților”, a precizat un purtător al acestei rețele populare de plăți digitale din Statele Unite, ce permite transferul rapid de bani direct dintr-un cont bancar în altul.

Operatorul Zelle este o companie numită Early Warning Services. Aceasta este deținută de mai multe instituții, printre care Bank of America, Capital One, JPMorgan Chase, PNC Bank, Truist, U.S. Bank și Wells Fargo.

Cele mai mari probleme au fost semnalate la JP Morgan Chase. Întreruperile au început de dimineață

JPMorgan Chase și-a informat clienții printr-un mesaj în aplicația mobilă că unele dintre serviciile sale vor fi indisponibile luni.

„Lucrăm la remedierea situației. Vă rugăm să reveniți mai târziu”, se spune în notificare. Ulterior, banca a revenit cu precizări, menționând că se confruntă cu o problemă tehnică, nu cu o problemă cibernetică.

„Din cauza unei probleme tehnice, unele tranzacții durează mai mult decât de obicei, dar clienții încă au acces la conturile și fondurile lor. Facem eforturi să rezolvăm acest lucru cât mai repede posibil”, a declarat un purtător de cuvânt al băncii.

Conform CBS News, clienții băncilor au început să reclame probleme la accesarea serviciilor online luni dimineață (după fusurile orare din SUA, n.r.).

Până după-amiază, numărul sesizărilor privind întreruperile serviciilor a crescut semnificativ, potrivit Downdetector.com. La ora 14:00 pe ora Coasta de est a SUA - ora 21 în România - aproape 4.800 de utilizatori raportaseră probleme în cazul băncii JPMorgan Chase, cel mai mare număr dintre toate instituțiile bancare afectate.

Această pană de anvergură vine după ce, sâmbătă, Microsoft a restabilit serviciile în urma unei întreruperi globale care a afectat platformele Outlook și Teams, perturbând activitatea utilizatorilor, a companiilor și a instituțiilor guvernamentale din întreaga lume.

Microsoft a precizat că pana a fost cauzată de o problemă tehnică, fără vreo legătură cu un atac cibernetic.

Știrea se actualizează pe măsură ce apar informații noi.