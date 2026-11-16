Marine Le Pen spune că a „greșit” când s-a opus căsătoriilor gay: „Oamenii mai evoluează în politică”

1 minut de citit Publicat la 22:57 16 Noi 2026 Modificat la 22:57 16 Noi 2026

Le Pen a renunțat de-a lungul timpului la mai multe poziții controversate sau și-a moderat discursul pentru a-și extinde bazinul electoral. Foto: Getty Images

Marine Le Pen, candidata de extremă dreapta la președinția Franței, a declarat că a greșit când s-a opus, la începutul carierei sale politice, căsătoriilor între persoane de același sex și dublei cetățenii, relatează Politico.

„Unii mai evoluează în politică, nu este nimic rușinos în asta. Trebuie doar să explici de ce ți-ai schimbat părerea”, a declarat Le Pen, considerată favorită în cursa prezidențială de anul viitor, într-un interviu difuzat duminică de postul de televiziune LCP.

După ce s-a opus inițial căsătoriilor între persoane de același sex, legalizate în Franța în 2013, Le Pen a declarat în timpul campaniei prezidențiale din 2022 că nu va modifica legea care a permis aceste căsătorii.

În interviul realizat de un elev de liceu care administrează o platformă populară de conținut politic pe rețelele sociale, Le Pen a explicat că, la momentul adoptării legii, se temea că legalizarea căsătoriilor între persoane de același sex va duce la răspândirea maternității surogat, o practică interzisă în Franța, căreia continuă să i se opună.

Le Pen și-a schimbat părerea și despre dubla cetățenie

Le Pen a renunțat de-a lungul timpului la mai multe poziții controversate sau și-a moderat discursul pentru a-și extinde baza electorală și a aduce partidul său populist mai aproape de curentul politic principal.

După înfrângerea categorică în fața actualului președinte Emmanuel Macron, la alegerile prezidențiale din 2017, Le Pen a renunțat la apelurile pentru ieșirea Franței din UE. Criticii săi susțin însă că planurile sale privind relația cu UE ar provoca perturbări majore în Uniune sau chiar ar duce la excluderea Franței.

Întrebată în interviu ce alte poziții din trecut regretă, Le Pen a amintit opoziția sa față de dubla cetățenie.

În timpul alegerilor parlamentare din 2024, partidul său, Rassemblement National, a provocat controverse printr-o propunere de interzicere a accesului persoanelor cu dublă cetățenie la anumite funcții guvernamentale.

„Multă vreme am propus interzicerea dublei cetățenii. Cred că am făcut o greșeală”, a declarat ea.

„Le-am creat persoanelor cu dublă cetățenie impresia că aș avea anumite suspiciuni privind dragostea sau devotamentul lor față de Franța. Mi-am schimbat poziția în această privință și cred că am făcut bine”.