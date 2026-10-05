Mark Thompson rămâne președintele CNN, în timp ce familia Ellison preia controlul asupra Warner Bros. Discovery

Mark Thompson, președintele și directorul executiv al CNN Worldwide, în timpul unei conferințe Warner Bros. din 2024, în New York. Sursa foto: Getty Images

Mark Thompson, care a condus CNN în ultimii trei ani, va rămâne la conducerea postului în calitate de președinte și redactor-șef, în timp ce familia Ellison achiziționează compania-mamă a rețelei de știri, Warner Bros. Discovery, transmite CNN.

Întrucât fuziunea dintre Paramount și Warner urmează să intre în vigoare marți, compania rezultată, denumită Skydance, şi-a anunţat luni dimineață echipa de conducere. Mark Thompson își păstrează funcția de președinte și redactor-șef al CNN, iar el va lucra sub conducerea directorului general al Skydance, David Ellison, și a co-directorului general Ynon Kreiz.

Anunțul pune capăt unor luni de incertitudine legate de mega-fuziunea media încărcată de implicații politice. De asemenea, acesta indică faptul că nu va exista o fuziune imediată între CNN și divizia CBS News a companiei Paramount.

Într-un mesaj transmis luni angajaților CNN, Thompson a scris: "În primul rând, eu sunt convins că, de la David Ellison în jos, conducerea Paramount Skydance chiar crede că știrile, alături de divertisment, reprezintă o oportunitate strategică majoră pentru noua noastră companie. Ei au văzut strategia noastră digitală și sunt la fel de entuziasmați de ea ca și noi".

Ulterior, britanicul, care este un veteran al industriei media, a mai menţionat: "În al doilea rând, după ce am discutat pe larg cu ei despre acest subiect, am convingerea fermă că amândoi înțeleg și vor sprijini pe deplin principiul și practica acelui tip de jurnalism independent pe care CNN l-a susținut dintotdeauna.

De aceea, eu voi conduce CNN în acest nou capitol, pe măsură ce postul devine parte din portofoliul Skydance de active media și branduri globale importante, și o voi face în calitate de redactor-șef independent, păstrând aceleași responsabilități și prerogative pe care le am în prezent".

Britanicul Mark Thompson, care a condus BBC și The New York Times Co. înainte de a se alătura CNN în 2023, le spusese angajaților că își dorește să rămână în funcție "dacă circumstanțele sunt potrivite".

Thompson a avut mai multe întâlniri cu directorii Paramount săptămâna trecută, au declarat surse familiarizate cu situația, sub protecția anonimatului. The Wall Street Journal a fost prima publicație care a relatat că David Ellison i-a cerut lui Mark Thompson să rămână în funcție, semnalând astfel o stabilitate pentru CNN într-o perioadă marcată de volatilitate în sectorul mass-media.

Când Paramount a câștigat, în luna februarie, războiul ofertelor pentru Warner, angajații CNN și-au exprimat îngrijorări serioase cu privire la faptul dacă familia Ellison va respecta independența editorială a uneia dintre cele mai mari organizații de știri din lume.