Mașina în care se afla fiica lui Aleksandr Dughin, filosoful lui Putin, a sărit în aer la Moscova

Daria Dughina, în vârstă de 30 de ani, și șoferul care conducea mașina, au fost uciși pe loc.

Pe rețelele sociale circulă imagini în care se vede mașina în flăcări, în timp ce Aleksandr Dughin sosește la fața locului și își pune mâinile în cap.

❗️Terrorist attack in Moscow: blasted is the car of Aleksandr #Dugin - #Russian political philosopher and analyst, known by his anti-#Ukranian views. He was outside - no injuries, his daughter and a driver dead at place. Daria Dugina was 30 y.o. Detonated a self-made bomb. pic.twitter.com/MjX2yAIosH