Momentul în care mai mulţi ucraineni alimentează cu "benzină gratis" de la un vehicul rusesc părăsit de invadatori

Înregistrarea a fost redistribuită şi de Ukraine Weapons Tracker. Imaginile surprinse arată că vehiculul părăsit de ruşi a fost mascat.

Forţele ruse au apelat adesea la covoare, fân şi altele pentru a-şi camufla tancurile şi blindatele.

The Ukrainian military released a collection of images of Russian vehicles with improvised armor pic.twitter.com/QwVHOmxnjM

În primele zile ale războiului din Ucraina au existat numeroase declaraţii despre tancurile şi vehiculele blindate ale ruşilor care au rămas fără combustibil, iar soldaţii au fost nevoiţi să fure carburant pentru a-şi continua misiunea.

#Ukraine: "Free Gas" or also known as "An abandoned Russian 9T452 transporter-loader for the Uragan multiple rocket launcher". pic.twitter.com/fUfW6H6U6O