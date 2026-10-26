Medvedev îi sugerează lui Donald Trump să ceară CIA „să se ocupe” de Zelenski. „Metoda și locul nu contează”

1 minut de citit Publicat la 09:51 26 Oct 2026 Modificat la 09:51 26 Oct 2026

Potrivit lui Medvedev, președintele ucrainean Zelenski „îl scuipă regulat direct în față pe președintele SUA”, Donald Trump. Foto: Profimedia Images

Președintele SUA, Donald Trump, ar trebui să solicite Pentagonului și CIA „să se ocupe” de liderul ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev. Oficialul Kremlinului a spus că Zelenki e „total nepoliticos” față de Trump, informează The Moscow Times.

„Ce ar trebui să facă Trump cu un astfel de nenorocit? Răspunsul este în istoria americană. Trebuie doar să suni secretarul de Război și directorul CIA și să le ceri să corecteze această neînțelegere nefericită... Metoda și locul nu contează", a scris vicepreședintele Consiliului de Securitate, Dmitri Medvedev.

În plus, Medvedev l-a acuzat pe Zelenski de faptul că Ucraina continuă atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești, contrar poziției lui Trump, deturnând ajutorul american oferit Kievului și creând astfel riscul provocării unui conflict nuclear între Rusia și NATO.

Potrivit lui Medvedev, președintele ucrainean Zelenski „îl scuipă regulat direct în față pe președintele SUA, ignorându-i apelurile și făcându-i pe americani și pe europeni să se întoarcă împotriva sa".

Din perspectiva lui Medvedev, acțiunile lui Zelenski sunt mai dăunătoare intereselor Washingtonului decât Venezuela, Cuba și Iranul la un loc.

Anterior, Medvedev i-a propus lui Trump să implementeze „scenariul venezuelean” în Ucraina, după modelul capturării de SUA a președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro.

După invazia Rusiei în Ucraina, au fost făcute cel puțin zece tentative de asasinat asupra lui Zelensky, declara, în 2023, Mihailo Podolyak, consilieru prezidențial al lui Zelenski. Astfel, unități speciale ruse de sabotaj și recunoaștere, inclusiv formațiuni de ceceni și mercenari Wagner, au încercat în mod repetat să pătrundă în cartierul guvernamental al Kievului.