Mamele și copiii din Mariupol, ascunși într-o pivniță murdară, strigăt disperat de ajutor: ”Nu avem alimente!”

”Vă rugăm să ne ajutați!”, strigă mame și copii, din pivnița murdară unde se ascund de bombele lansate de ruși. Mâncarea, apa și medicamentele se epuizează.

După aproape două săptămâni de bombardament rusesc constant, avocata Victoria Konovalov imploră lumea să ajute la evacuarea grupului de 20 de femei, copii și bătrâni cu care se află. S-au adăpostit fără încălzire sau apă.

Pe fundal se aud plansete de copii, iar vocea femeii tremură și ea, de frică: ”suntem în Mariupol. Astăzi este 13 martie. Suntem în pivniță. Sunt 20 de copii și bătrâni. Nu avem alimente, prim ajutor și provizii vitale. Magazinele și farmaciile sunt distruse”.

”Nu avem rezerve de gaz și apă. Avioane militare zboară deasupra noastră aruncând bombe. Vă rugăm să organizați un coridor umanitar pentru noi! Vă rugăm, ajutați-ne! Vă rog să ne ajutați copiii să scape de aici!', a implorat femeia, potrivit Daily Mail.

Hell would be too good a place for Putin



"After almost two weeks of constant Russian bombardment, lawyer Victoria Konovalov pleads to the world to help evacuate the group of 20 women, children and old people she is with who have been sheltering without heating or water." pic.twitter.com/6GpY9q2Ede