Un mercenar Wagner, luat prizonier în Ucraina. A recunoscut totul în fața ucrainenilor

Filmarea a fost făcut publică de Unian, una dintre cele mai mari agenții de știri din Ucraina. Membrul grupării Wagner a povestit că, în Siria, primea 60 de dolari pe zi, însă în Ucraina nu a primit decât 2% din onorariul lunar de 56 de mii de ruble, scrie ObservatorNews.ro.

Soldat ucrainean: Cât plătesc într-o zi în Siria? 60 de dolari pe zi?

Prizonier rus: Da.

Soldat ucrainean: Cât ai fost acolo? Cinci luni?

Prizonier rus: Cinci luni, da.

Soldat ucrainean: Cât ai adus acasă?

Prizonier rus: Totul a fost transferat pe card, acasă.

Soldat ucrainean: Ce, nu ai calculat pe urmă cât ai câștigat în total?

Prizonier rus: În jur de 800 de mii.

Soldat ucrainean: Aici, în Ucraina, cât îți plătește?

Prizonier rus: 2% din onorariu.

Soldat ucrainean: Ce onorariu ai?

Prizonier rus: 56 de mii.

Soldat ucrainean: 56 de mii de ruble într-o lună este onorariul tău?

Prizonier rus: Da, într-o lună.

Soldat ucrainean: Este onorariul tău în calitate de comandant de secție? Şi cât primești pentru că te afli aici, în Ucraina?

Prizonier rus: Acest 2% în fiecare 24 de ore.

Soldat ucrainean: Ai câștigat bani pe sângele nostru?

Prizonier rus: … (tace)

A Wagner mercenary that was attempting to terrorize Ovruch was taken prisoner.



Wagner is the Russian mercenary group known for committing atrocities in Africa. pic.twitter.com/cTD7DfjMOH