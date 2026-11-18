Mii de slovaci au ieșit în stradă împotriva lui Robert Fico. Prim-ministrul Slovaciei e acuzat că e „prea pro-rus”

2 minute de citit Publicat la 12:27 18 Noi 2026 Modificat la 12:27 18 Noi 2026

Foto: Profimedia Images

Mii de persoane au participat marți seară la manifestații organizate în întreaga Slovacie împotriva guvernului condus de prim-ministrul Robert Fico, criticat pentru restrângerea drepturilor cetățenești și pentru relațiile sale apropiate cu Kremlinul, relatează Euronews. Fico, care se opune ajutorului militar pentru Ucraina și menține relații strânse cu Vladimir Putin, a intrat în repetate rânduri în conflict cu Uniunea Europeană în actualul său mandat.

Protestele au fost organizate pentru a marca aniversarea Revoluției de Catifea din 1989, care a dus la prăbușirea regimului comunist din fosta Cehoslovacie.

Manifestațiile au avut loc la o săptămână după ce parlamentul slovac a respins un amendament important la Codul penal, propus de guvern, după ce coaliția lui Fico și-a pierdut majoritatea parlamentară. Situația a provocat apeluri pentru organizarea unor alegeri anticipate.

Fico, care a ocupat de patru ori funcția de prim-ministru al Slovaciei, țară membră a UE și NATO, pe parcursul a peste două decenii, s-a confruntat cu numeroase proteste de la revenirea sa la putere, în 2023.

Aproximativ 25.000 de protestatari s-au adunat în centrul Bratislavei, potrivit liderului partidului de opoziție Slovacia Progresistă. Manifestanții au afișat pancarte cu mesaje precum „Fugi, Fico, fugi!”.

„Suntem ultimii din Uniunea Europeană care mai negociază cu rușii. Este o rușine”, a declarat Igor Vico, un medic în vârstă de 74 de ani care încă profesează, pentru AFP. „Suntem la coada lumii, nu doar a Europei, iar acest lucru mă întristează”, a adăugat el.

Manifestații au fost organizate și în alte orașe din țară, inclusiv la Kosice, în est, și Banska Bystrica, în centrul Slovaciei.

Relații apropiate cu Putin

Fico, care se opune ajutorului militar pentru Ucraina și menține relații strânse cu dictatorul rus, Vladimir Putin, a intrat în repetate rânduri în conflict cu Uniunea Europeană în actualul său mandat.

Anul trecut, parlamentul a modificat constituția pentru a prevedea că legislația națională are prioritate față de dreptul UE în această țară cu aproximativ 5,4 milioane de locuitori.

Fico a provocat nemulțumiri și prin măsurile menite să consolideze controlul guvernului asupra presei și culturii, precum și prin restrângerea drepturilor persoanelor LGBTQ+.

Criticii au condamnat și eforturile sale de apropiere de Kremlin, în ciuda invaziei rusești în Ucraina. Printre acestea se numără vizita făcută în octombrie la Moscova de Juraj Blanar, șefuld diplomației slovace, pentru o reuniune a comisiei interguvernamentale ruso-slovace.

Săptămâna aceasta, guvernul slovac a devansat de miercuri pentru marți o ședință dedicată rezultatelor vizitei lui Blanar la Moscova și aprofundării cooperării cu Rusia, provocând și mai multă nemulțumire în rândul protestatarilor.

Jan Ducho, un elev în vârstă de 15 ani, a declarat pentru AFP, la Bratislava, că nu consideră că guvernul ar trebui să negocieze cu Rusia.

„Rusia nu este un partener pe care ar trebui să îl avem. Până la urmă, ei au atacat Ucraina”, a spus el.