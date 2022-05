Mikola, ucraineanul torturat și îngropat de viu de ruși: ”Glonţul a intrat prin obraz şi mi-a ieşit pe la ceafă!”

Bărbatul susține că, pe data de 18 martie, soldații ruși au intrat în casa în care locuia alături de frații lui. Inițial, doar pentru percheziții. Totul s-a schimbat însă în momentul în care aceștia au găsit uniforma de militar a fratelui său mai mic. Acela a fost momentul în care rușii au presupus că toți fac parte din armată și i-au dus la ”interogatoriu”.

Nikolai spune că fratele său, Evgheni, a fost scos afară, pus în genunchi, iar ruşii au început să-l bată cu o bâtă găsită prin casă.

Bărbații au fost legați la ochi și duși într-o casă din pădure unde au fost torturați și amenințați că li se vor tăia mâinile și picioarele. Trei zile au fost persecutați, după care au fost scoși din acea casă, pe rând, și executați.

Evgheni a fost primul ucis. A urmat Dima, cel mai mare dintre frați. Iar Mikola a fost ultimul.

"Şi iată-mă în mormânt, alături de fratele mai mare şi, puţin mai departe, de cel mai mic. El a fost primul împuşcat. L-au aruncat în groapă, apoi l-au împuşcat pe Dima. Apoi m-au împuşcat pe mine şi m-au împins cu piciorul. Am căzut peste fratele mai în vârstă", a povestit Nikolai teribila întâmplare.

"Viaţa mi-a bătut moartea. Glonţul a intrat prin obraz şi mi-a ieşit pe la ceafă, pe sub ureche. Când m-am trezit, sângele şiroia. Am crezut că am halucinaţii, că sunt pe lumea cealaltă", spune Mikola Kulincenko potrivit Observator News.

Bărbatul nu doar că a supraviețuit, dar a reușit să iasă din groapa comună în care fusese aruncat alături de frații lui, dar și de alți civili uciși.

Nikolai a reuşit să ajungă în cel mai apropiat sat şi să treacă de un punct de control rusesc. Acolo a fost adăpostit de o localnică, Valentina Petrovna.

"Era plin tot de pământ. L-am invitat în casă să se spele şi să ia micul dejun. L-am ajutat să se înzdrăvenească puţin pentru a putea pleca mai departe, şi a plecat. Întotdeauna ne îmbrăţişăm când ne întâlnim. A devenit ca un membru al familiei",a spus femeia potrivit epochtimes-romania.com.

Bărbatul nu a realizat cât de gravă este situația până în momentul în care rușii s-au retras din zonă iar ucrainenii au deschis groapa comună. Mikola și-a văzut acolo frații. Aceștia aveau răni la cap, legați de mâini și de picioare.

"Acţiunile militarilor neidentificaţi ai Federaţiei Ruse, crime premeditate, încalcă legile războiului în ceea ce priveşte luarea de ostatici în rândul populaţiei civile", a declarat Serhi Hamaiko, procurorul regiunii Cernihiv.

Fraţii Kulincenko au fost înmormântaţi creştineşte după retragerea trupelor ruse.