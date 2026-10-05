Moldova a închis granița cu Ucraina la Palanca. Un proiectil a căzut pe o cabină de control și a ricoșat într-un autobuz

1 minut de citit Publicat la 11:54 05 Oct 2026 Modificat la 12:02 05 Oct 2026

Incident la frontiera R. Moldova cu Ucraina. Un proiectil a rănit un polițist, vama Palanca a fost închisă. FOTO tg/Sila_Go

Vama Palanca - Maiaki-Udobnoe, de la granița Republicii Moldova cu Ucraina, a fost închisă, luni, după ce un proiectil căzut în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii ucrainene a ricoșat într-un autobuz și într-o cabină de control. Incidentul s-a soldat cu avarierea vehiculului și rănirea ușoară a unui polițist de frontieră.

Circulația rutieră de la intersecția traseelor R-30 și R-31 (raionul Ștefan Vodă) spre Palanca a fost temporar oprită până la finalizarea cercetărilor la fața locului, scrie tv8.md.

Echipajele de patrulare reorientează traficul spre punctul de trecere Tudora, iar șoferii sunt îndemnați să evite întreaga zonă.

Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră, incidentul s-a produs luni, în jurul orei 09:38. Din fericire, nu au fost înregistrate alte victime.

"Poliția de Frontieră de comun cu Serviciul Vamal, monitorizează în continuu situația, în vederea gestionării acesteia și mențin legătura cu autoritățile competente din Ucraina", se arată în mesaj.

Cetățenii sunt îndemnați să evite deplasările în această zonă. În cazul în care aud zgomote specifice dronelor sau explozii la graniță, autoritățile îi sfătuiesc să își păstreze calmul, să se adăpostească în interiorul locuințelor și să se informeze exclusiv din surse oficiale.

Totodată, oamenii sunt rugați să nu se apropie de eventuale resturi de aparate de zbor, muniții sau alte obiecte suspecte și să apeleze imediat Serviciul 112.