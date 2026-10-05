„Moldova avansează într-un ritm impresionant spre UE”. Chișinăul a primit 157 de milioane de euro pentru încă 18 reforme făcute

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Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a spus, după ședința Consiliului de Asociere Republica Moldova-UE, că țara „avansează într-un ritm impresionant pe calea aderării la Uniunea Europeană, iar autorităţile de la Chişinău pot conta în continuare pe sprijinul UE”, transmite Moldpres, potrivit Agerpres. În același timp, Comisia Europeană a transferat Republicii Moldova a treia tranşă din Planul de creştere, după ce a evaluat că sunt îndeplinite 18 reforme în domenii precum economia, piaţa muncii, energia şi buna guvernare, în valoare de 157 de milioane de euro.

„Discuţia de astăzi (n.r. - luni) vine într-un moment de răscruce al relaţiilor dintre Moldova şi Uniunea Europeană. Moldova se apropie acum de statutul de membră a Uniunii Europene într-un ritm impresionant. Sunteţi una dintre ţările-lider din acest punct de vedere. Am deschis deja două clustere de negociere, ne aşteptăm să deschidem încă două în curând şi să le deschidem pe toate până la sfârşitul acestui an. Vă sprijinim, de asemenea, în munca grea pentru a atinge criteriile intermediare privind statul de drept. Reformele avansează în toate domeniile, iar în domeniul judiciar consolidarea statului de drept se numără printre priorităţile noastre-cheie”, a declarat oficialul european, care a evidenţiat şi implicarea noului prim-ministru, Vasile Tofan, în procesul de integrare europeană.

Un alt subiect abordat în cadrul şedinţei a fost Planul de creştere pentru Moldova. Kos a anunţat că luni a fost efectuată o plată de 157 de milioane de euro, în urma reformelor adoptate de Republica Moldova pentru a îndeplini condiţionalităţile aferente finanţării.

„Facem eforturi pentru a asigura creşterea economiei Moldovei şi pentru a crea mai multe locuri de muncă. Astăzi s-a făcut o plată de 157 de milioane de euro în temeiul Planului de creştere pentru Moldova, cel mai mare pachet financiar pe care l-a obţinut vreodată Moldova. Moldova a adoptat reforme extrem de importante pentru a asigura plata acestor bani. Există această condiţionalitate a plăţii. Acum trebuie să ne intensificăm eforturile pentru ca Planul de creştere să se concretizeze în rezultate. Puteţi obţine mai mult de 500 de milioane de euro din Planul de creştere anul acesta dacă continuaţi pe această cale”, a precizat Marta Kos.

Oficialul european a menţionat că fondurile europene vor contribui la modernizarea drumurilor, investiţii în şcoli şi crearea de noi locuri de muncă, astfel încât tinerii să-şi poată construi viitorul în Republica Moldova.

„Aceşti bani ne ajută să finanţăm investiţii în transport, energie, apă şi canalizare, sănătate şi educaţie. Dar, în cele din urmă, cifrele contează dacă oamenii pot vedea rezultatele. întrebarea importantă este ce înseamnă toate acestea pentru oameni: ce se schimbă în localitatea în care trăiesc, în afacerea pe care o conduc, în viaţa familiei lor. Iar integrarea europeană produce deja rezultate concrete, pe care oamenii încep să le simtă în viaţa de zi cu zi”, a declarat și prim-ministrul Vasile Tofan, în cadrul conferinţei de presă de la Bruxelles, după Reuniunea Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană.

Marta Kos s-a referit şi la securitatea energetică, subliniind necesitatea accelerării eforturilor pentru ca Republica Moldova să devină independentă din punct de vedere energetic.

„Parteneriatul nostru a fost pus la încercare în aceste împrejurări dificile pe care le traversăm. Evoluţia actuală arată încă o dată cât de important este să accelerăm ritmul acestor eforturi pentru ca sistemul dumneavoastră să devină independent”, a spus oficialul european.

Marta Kos a calificat perioada actuală drept „toamna extinderii” şi a anunţat că aşteaptă să continue dialogul cu autorităţile Republicii Moldova la Summitul Digital, programat la începutul lunii noiembrie.

Potrivit unui comunicat de presă al guvernului de la Chişinău, în intervenţia sa, Tofan a menţionat că beneficiile integrării europene se resimt deja în economie şi în viaţa de zi cu zi a cetăţenilor. În prima jumătate a anului, circa două treimi din exporturile de bunuri ale Republicii Moldova au ajuns pe piaţa Uniunii Europene, însumând aproximativ 1,3 miliarde de euro, în creştere cu peste 10%.

El a vorbit şi despre încălcările repetate ale spaţiului aerian al Republicii Moldova de către drone şi rachete ruseşti şi a mulţumit Uniunii Europene pentru sprijinul acordat ţării sale în consolidarea rezilienţei şi capacităţilor de apărare, inclusiv prin Instrumentul European pentru Pace.

Cele 18 reforme evaluate pozitiv acoperă toate cele şapte componente ale Planului de creştere: dezvoltarea sectorului privat, rezilienţa economică, guvernanţa economică, coeziunea socială şi piaţa muncii, energia, tranziţia verde şi buna guvernare.

Planul de creştere pentru Republica Moldova a fost propus de Comisie în octombrie 2024, iar pachetul de 1,9 miliarde de euro este cel mai mare program de sprijin financiar al UE conceput până acum pentru Chişinău şi urmăreşte simultan finanţarea investiţiilor, accelerarea reformelor şi apropierea graduală de piaţa unică europeană.

Mecanismul funcţionează prin Facilitatea pentru reformă şi creştere, ceea ce înseamnă că progresul în agenda de reforme este legat direct de accesul la finanţare. Practic, Comisia verifică îndeplinirea etapelor şi condiţiilor asociate unei tranşe înainte ca plata să fie autorizată.

Banii fac parte dintr-o strategie mai largă prin care UE încearcă să ofere beneficii economice înainte de aderarea propriu-zisă. Planul urmăreşte îmbunătăţirea accesului Moldovei la piaţa unică, dezvoltarea sectorului privat, creşterea competitivităţii şi consolidarea instituţiilor, în timp ce procesul formal de aderare avansează separat prin negocierile şi reformele prevăzute de cadrul de extindere.

Sprijinul actual se adaugă fondurilor acordate Republicii Moldova în ultimii ani prin alte instrumente europene. Între 2021 şi 2025, UE a alocat ţării peste 1,2 miliarde de euro sub formă de granturi. Finanţarea a inclus sprijin bugetar pentru securitatea energetică şi tranziţia către energie curată, măsuri destinate gospodăriilor afectate de creşterea facturilor la electricitate şi asistenţă pentru reformarea sectorului justiţiei.