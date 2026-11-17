Moldova restricționează întregul spațiu aerian după incursiunile unei drone Geran. Drona a fost filmată la Chișinău

1 minut de citit Publicat la 17:40 17 Noi 2026 Modificat la 17:52 17 Noi 2026

Drone Geran. Sursă foto: Getty Images

O dronă de tip Geran-2 a pătruns de două ori în spațiul aerian al Republicii Moldova, în urma atacurilor masive lansate de Rusia asupra Ucrainei, relatează TV8.md. Sursa citată menționează că a surprins un aparat de zbor în sectorul Poșta Veche din Chișinău și citează martori care au relatat că au observat drona și în localitatea Grătiești.

Între timp, autoritățile au restricționat întregul spațiu aerian al țării, din motive de securitate.

?? Video shows a drone loitering above the Moldovan capital, Chișinău https://t.co/QyLujI1b4X — Visegrád 24 (@visegrad24) November 17, 2026

Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării de la Chișinău, la ora 15:49 drona a pătruns inițial în spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția localității Grebenichi, regiunea Odesa, Ucraina, deplasându-se spre orașul Tiraspol, din regiunea transnistreană.

Aceeași dronă a intrat de două ori în spațiul aerian al Moldovei

⚡ Drone spotted flying over Chișinău The drone was visually identified as a Russian Geran-2 kamikaze drone. Moldova has closed its airspace. — NEXTA (@nexta_tv) November 17, 2026

Ulterior, aparatul de zbor a părăsit spațiul aerian național în direcția localității Slavianoserbka, regiunea Odesa.

La ora 16:02, aceeași dronă a intrat din nou în spațiul aerian al Republicii Moldova, venind din direcția localității Velîkoploske, regiunea Odesa, și îndreptându-se spre localitatea Mălăiești, raionul Criuleni.

Totodată, o dronă de tip Shahed a fost semnalată deplasându-se din direcția de sud spre sectorul Botanica al municipiului Chișinău.

Din motive de securitate, la ora 16:27 autoritățile au restricționat întregul spațiu aerian al Republicii Moldova.

Avertismentul autorităților: Nu atingeți fragmentele de dronă căzute la pământ

Potrivit celor relatate de TV8.md, Centrul "Operații Aeriene" al armatei moldovenești continuă monitorizarea spațiului aerian național.

De asemenea, autoritățile îi avertizează pe cetățenii care observă drone sau fragmente ale unor aparate de zbor suspecte să nu se apropie de acestea, să nu le atingă și să nu le miște, deoarece ar putea conține explozibili.

Oamenii sunt sfătuiți să se îndepărteze la o distanță sigură, să evite utilizarea telefonului în apropierea obiectelor suspecte și să apeleze imediat Serviciul 112 după ce au părăsit zona de pericol.