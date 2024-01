Momentul cutremurului de 7,5 din Japonia, filmat într-o stație de tren

Un clip video surprins la stația locală de tren din prefectura Ishikawa, Japonia, arată trepidația extrem de puternică, pe fondul cutremurului major.

Agenția meteorologică japoneză a emis o alertă de tsunami de-a lungul regiunilor de coastă vestice ale prefecturilor Ishikawa, Niigata și Toyama.

BREAKING: Video from the local station in Ishikawa prefecture, Japan –extremely powerful shaking amid major earthquake#earthquake #Japan #Tsunami



