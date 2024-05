Momentul în care premierul Slovaciei, Robert Fico, este împușcat

Robert Fico a fost împușcat astăzi, după o ședință de Guvern, în momentul în care a trecut prin mulțime.

Acesta a fost scos pe brațe de echipa de agenți de securitate, dus în mașină și ulterior transportat cu elicopterul la spitalul din Banská Bystrica.

Un video cu momentul atacului a apărut deja pe rețelele sociale.

Footage showing the moment of attack on Slovakia Prime Minister Robert Fico today. pic.twitter.com/UPGhI7t6wR