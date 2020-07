Moment sfâșietor pentru un cuplu de tineri care abia deveniseră părinți. Vestea cruntă pe care au primit-o la scurt timp după naștere

Cei doi au pus melodia Can't Take My Eyes Off You, în timp ce doctorii l-au deconectat pe micuțul Watson de la aparate.

După ce bebelușul a fost diagnosticat cu o afecțiune gravă la nivelul plămânilor și a inimii, dar și cu defecte genetice, Tavia (25 de ani) și Ethan (31 de ani) au făcut tot posibilul pentru a-l salva pe Watson și au luat legătura cu mulți medici.

Specialiștii le-au explicat că speranța de viață a copilului ar fi fost de până la 10 ani și că și-ar fi petrecut toți acești ani dintr-o intervenție chirurgicală în alta.

"Nu am văzut niciodată pe cineva murind și nimic nu mă putea pregăti pentru momentul traumatizant pe care l-am trăit", a povestit Tavia, potrivit Metro.

"După ce doctorii l-au deconectat pe Watson de la aparate, eu și soțul meu l-am ținut de mână și i-am cântat. El încă era conectat la un monitor cardiac, deci am avut parte de câteva momente cu el până când inima i s-a oprit. Eu și Ethan sunt recunoscători pentru acea ultimă amintire cu fiul nostru", a mai povestit tânăra.

Au decis să-i ofere micuțului șansa lui la viață

Tavia a rămas însărcinată toamna trecută, când a aflat că fiul ei ar putea avea Sindromul Down. "Totul era bine, până când medicul care îmi făcea ecografia s-a tăcut dintr-o dată și a încetat să-mi mai răspundă la întrebări. Câteva momente mai târziu, mi s-a spus că era 99.9% sigur ca Watson să aibă Sindromul Down".

Deși inițial au fost foarte supărați de vestea primită, cuplul a acceptatat acest lucru și a decis că micuțul trebuie să primească șansa lui la viață. Din nefericire, copilul a început să aibă o durere mare de inimă după naștere și a ajuns la terapie intensivă.

"Când l-am văzut prima dată pe Watson, nici nu m-a mai interesat de faptul că avea Sindromul Down sau de orice altceva. L-am văzut și toate fricile mele au dispărut. Tot ce-mi doream era să fiu împreună cu băiatul meu", a mai spus Tavia.

Totuși, când au auzit de toate problemele de sănătate pe care le avea copilul și de calitatea vieții pe care ar fi dus-o, "am realizat că cel mai bun lucru pentru el era să îl lăsăm să plece".