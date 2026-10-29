Moscova, vizată de un atac masiv cu peste 600 de drone. Două avioane din Turcia, redirecţionate după ce zborurile au fost suspendate

Moscova, vizată de un atac masiv cu peste 600 de drone. Două avioane din Turcia, redirecţionate după ce zborurile au fost suspendate. Sursa foto: Getty Images

Ucraina a lansat în timpul nopții de miercuri spre joi un atac masiv cu drone asupra Moscovei și a regiunii înconjurătoare. În urma bombardamentului, au fost suspendate zborurile pe aeroporturile principale din capitala rusă, relatează The Kyiv Independent şi AFP. Două avioane care zburau din Turcia spre Moscova au fost deviate din cauza restricțiilor de pe Aeroportul Internaţional Vnukovo, impuse după atacul cu peste 600 de drone ucrainene, transmite Ukrainska Pravda.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat joi că peste 600 de drone au fost lansate către regiunea Moscovei, în cea de-a doua zi a Summitului Rusia-Africa care se desfăşoară în capitala rusă, a notat AFP.

"În intervalul 28 octombrie, ora 20:30 - 29 octombrie, ora 07:00, 613 drone au fost îndreptate spre regiunea Moscovei. Majoritatea au fost neutralizate de apărarea antiaeriană a Ministerului Apărării de la mare distanţă", a transmis Serghei Sobianin pe contul său de Telegram, adăugând că alte 231 au fost distruse în timp ce se apropiau de Moscova.

Capitala rusă găzduieşte de miercuri cel de-al treilea Summit Rusia-Africa, la care au fost invitate delegaţii din 48 de ţări, dintre care 22 conduse de şefii lor de stat, potrivit Kremlinului.

În urma atacului ucrainean, nu au fost raportate victime sau pagube materiale, iar primarul Moscovei nu a menționat care au fost țintele specifice, au mai scris jurnaliştii publicaţiei The Kyiv Independent.

Serviciile de urgență au intervenit la locurile prăbușirii dronelor ucrainene, a precizat Serghei Sobianin. În plus, autoritățile ruse au suspendat zborurile de pe toate cele patru aeroporturi din Moscova – Șeremetievo, Vnukovo, Domodedovo şi Jukovski.

Două aeronave care zburau din Turcia spre Moscova au fost deviate din cauza restricțiilor de pe Aeroportul Vnukovo, luate de autorităţi în urma atacului masiv, au mai notat jurnaliştii publicaţiei Ukrainska Pravda.

Conform Astra, în timpul bombardamentului s-au auzit trei explozii în apropierea orașului Naro-Fominsk, aflat la 56 de kilometri de șoseaua de centură principală a Moscovei, deși nu s-a auzit zgomotul specific unor drone. De asemenea, s-au auzit explozii succesive în direcția regiunii Kaluga.

Bombardamentul Forțele Armate ale Ucrainei de noaptea trecută are loc în contextul în care Moscova şi Kievul se pregătesc să relanseze în noiembrie, sub medierea Statelor Unite, negocierile de pace, la aproape cinci ani de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

În ultimele luni, cele două ţări au intensificat atacurile cu drone şi alte proiectile, provocând victime de ambele părţi.

La jumătatea lunii septembrie, Ucraina a lansat aproximativ 1.600 de drone către regiunea Moscovei, cel mai mare atac de acest tip într-o singură zi de la începutul războiului, potrivit lui Serghei Sobianin.