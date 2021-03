Nava Ever Given, care a blocat Canalul Suez timp de mai multe zile, a fost repusă pe linia de plutire

Nava container care oprise circulația a fost pusă în mișcare, după ce salvatorii reușiseră să deblocheze, mai întâi, partea din spate a vaporului.

Deblocarea navei a presupus un efort îndelungat, care a implicat o mulțime de remorchere și drage, scrie BBC.

Canalul, care traversează Egiptul, este una dintre cele mai aglomerate rute comerciale.

Blocarea navei Ever Giver a însemnat faptul că toate celelalte nave au fost redirecționate pe trasee ocolitoare, în jurul Africii.

O navă mare cât patru stadioane a blocat Canalul Suez și 10% din țițeiul consumat zilnic în lume

Peste 100 de nave erau blocate, miercurea trecută, pe Canalul Suez, la ambele capete ale acestuia, după ce un imens vas de marfă a blocat această cale navigabilă de 120 de mile care face legătura între Marea Mediterană și Marea Roșie.

Nava de 400 de metri, de-a curmezișul Canalului Suez

Nava taiwaneză Ever Given, înregistrată în Panama, plecase din China cu destinația portul Rotterdam din Olanda, și s-a pus de-a curmezișul canalului marți, în timpul unei furtuni puternice de nisip care a afectat nordul Egiptului în această săptămână.

Din cauza condițiilor meteorologice, Ever Given, care are o lungime de 400 de metri, a devenit, practic, imposibil de stăpânit și s-a înfipt în malul căii navigabile, spuneau surse ale Autorității Canalului Suez.

Nu au fost persoane rănite și nici pagube aduse încărcăturii în urma incidentului.

Prin Canalul Suez tranzitează aproximativ 10% din mărfurile transportate pe apă în întreaga lume.

Imagini de pe una dintre navele din România blocată în canalul Suez

Antena 3 a difuzat imagini în exclusivitate de pe un vapor cu animale încărcate în portul Midia, blocat în canalul Suez. 11 nave pline cu 140.000 de animale, care au plecat din România, au fost prinse în blocajul din Canalul Suez.

Nava transporta animale din România şi de cinci zile era plecată din portul Midia cu destinația Arabia Saudită, care implică traversarea canalului Suez.

Blocajul a început marți în urma eșuării Ever Given, cel mai mare cargo din lume.

