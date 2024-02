"Navalnîi a plătit cu viața curajul de a-l înfrunta pe Putin!" | Șeful Consiliului European spune că regimul de la Kremlin poartă întreaga responsabilitate pentru moartea opozantului rus

O declarație în acest sens a fost făcută, vineri, de președintele Consiliului European, Charles Michel, la scurt timp după ce autoritățile ruse au confirmat că Navalnîi a murit în colonia penitenciară nr. 3 din districtul Yamal-Neneț.

Închisoarea, cunoscută pentru condițiile dure de detenție, se află în regiunea arctică și este supranumită "Lupul polar".

"Aleksei Navalnîi a luptat pentru valorile libertății și democrației și a făcut sacrificiul suprem" pentru idealurile sale.

Transmit cele mai profunde condoleanțe familiei sale și celor care luptă pentru democrație în întreaga lume, în cele mai întunecate condiții.

Luptătorii mor. Dar lupta pentru libertate nu se termină niciodată", a scris Michel într-o postare pe rețeaua X.

Alexei @navalny fought for the values of freedom and democracy. For his ideals, he made the ultimate sacrifice. The EU holds the Russian regime for sole responsible for this tragic death. I extend my deepest condolences to his family. And to those who fight for democracy around…

Alte mesaje ale liderilor politici au venit să sublinieze implicarea regimului rus în decesul celui mai proeminent opozant al lui Vladimir Putin, precum și determinarea de care a dat dovadă Aleksei Navalnîi.

Secretarul de stat american Antony Blinken a opinat că moartea lui Navalnîi "nu face decât să sublinieze slăbiciunea și putreziciunea din inima sistemului pe care Putin l-a construit".

Cancelarul german Olaf Scholz a afirmat că politicianul rus "s-a ridicat pentru democrație și libertate în Rusia și, aparent, a plătit cu viața pentru curajul său".

I am deeply saddened by the death of Alexei Navalny. He stood up for democracy and freedom in Russia - and apparently paid for his courage with his life. This terrible news shows once again how Russia has changed and what kind of regime is in power in Moscow.