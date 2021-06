Nepoata lui Osama bin Laden, protest cu mesajul ”Trump a câștigat” la summitul Biden-Putin

Miercuri a fost publicat pe Twitter un video în care Noor bin Laden se afla, la Geneva, într-o barcă împreună cu alte persoane, ţinând un steag inscripţionat cu “Trump Won”.

Noor bin Laden, nepoata fostului lider al-Qaeda, o înfocată susținătoare a fostului președinte Trump și o adeptă QAnon a fost oprită de polițiștii elvețieni care au încercat să o convingă să renunțe la steag și să revină la țărm.

Tânăra se recomandă drept activistă și susține teoriile conspirației promovate de fostul președinte conform cărora alegerile din 2020 au fost fraudate.

Today in WTF: Noor bin Laden, Osama bin Laden's niece, protests the Biden-Putin summit in Geneva with a "Trump Won" flag. pic.twitter.com/pwVW0rsh8A