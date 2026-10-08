Nepszabadsag, cel mai popular ziar din Ungaria, închis în perioada lui Viktor Orban acum 10 ani, s-a relansat la Budapesta

Ultima ediție print a Nepszabadsag, înainte de a fi închis în 2016. Ziarul se relanseză acum sub forma unui site de știri. Foto: Profimedia Images

Nepszabadsag, una dintre cele mai de succes și importante publicații maghiare, închise în urmă cu 10 ani de către fostul guvern Viktor Orban, s-a relansat joi sub forma unui site de știri și a unei reviste săptămânale. Ziarul, fondat în timpul revoluției maghiare din 1957, a fost închis brusc în 2016 de fostul proprietar, compania Mediaworks, informează Reuters.

Ziariștii redacției au precizat, la momentul închiderii, din 2016, că decizia fusese motivată de subiectele referitoare la fostul premier Viktor Orban.

Mediaworks a invocat atunci pierderi financiare, chiar dacă angajații Nepszabadsag au precizat că ziarul era cel mai bine vândut din Ungaria.

Noul redactor-șef al Nepszabadsag, Akos Toth, a spus pentru Reuters că jurnalismul independent în Ungaria „trebuie să se întoarcă la o presă clasică, bazată pe știri, care să pună întrebări din nou și să nu exprime doar opinii”.

Relansarea Nepszabadsag este finanțată de patru oameni de afaceri maghiari.

Relansarea Nepszabadsag este finanțată de patru oameni de afaceri maghiari, implicați în investiții imobiliare în străinătate în timpul mandatului lui Orban, a spus Toth. „Sunt transparenți, nu se ascund în spatele unor companii-paravan complicate”, a adăugat Toth, subliniind că, odată cu ieșirea lui Orban de la putere după înfrângerea sa electorală din aprilie, investitorii au văzut o oportunitate de afaceri în revigorarea acestui brand.

Noua publicație va avea în jur de 90 de angajați, majoritatea foști jurnaliști de la Nepszabadsag și de la cotidianul de stânga Nepszava, a cărui ediție print a fost sistată din mai.

În timpul cât Orban s-a aflat la putere în Ungaria, criticile din presă la adresa guvernării sale s-au diminuat, pe măsură ce mass-media de stat au intrat sub un control mai strict al guvernului și o serie de publicații private - inclusiv Nepszabadsag - au fost închise sau cumpărate de proprietari apropiați de Fidesz sau Viktor Orban.