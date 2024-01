"Nu e nicio rușine!" | Noul trend TikTok al Generației Z ridică în slăvi traiul pe bani puțini și face furori pe rețelele sociale

Tot mai mulți reprezentanți ai generației Z se pliază unei tendințe în creștere pe rețelele de socializare.

Este vorba de așa numitul "loud budgeting".

Termenul desemnează comportamentul unei persoane care alege să trăiască modest, chiar pauper, și nu se jenează să-și asume asta în mod public, și nici să vorbească despre alegerea sa.

Expresia ar fi fost consacrată de TikToker-ul Lukas Battle în luna decembrie anul trecut.

"Loud budgeting înseamnă să-ți prioritizezi propriile obiective financiare, să stabilești limite inteligente în ceea ce privește cheltuielile și să te simți confortabil să vorbești despre asta în mod deschis și natural", explică Paul Riley, director în cadrul NAB Bank din Australia.

TikToker: Nu e nicio rușine în a dori să trăiești chibzuit

"Un lucru pe care îl iubesc în legătură cu acest fenomen este că nu e absolut nicio rușine în acest sens. Nu există nicio rușine în a dori să economisești bani și să fii chibzuit", spune utilizatorul @itslisasun pe TikTok.

Natalie Fischer, care administrează contul TikTok @investwithnat, a decis să adopte acest mod de viață, după ce anul trecut a cheltuit peste posibilități, ca urmare a nunții sale.

"Stilul nostru de viață a devenit mai costisitor și nu am putut economisi și investi la fel de mult", a spus Fischer pentru Business Insider.

Tânăra a mărturisit că a renunțat recent la un loc de muncă în IT, la Seattle, pentru a se ocupa, în schimb, de consilierea financiară a urmăritorilor săi, pentru care creează conținut pe TikTok.

"Am vrut să trăiesc sub posibilitățile mele și sunt complet independentă. Cred că mă va ajuta să îmi ating mai repede obiectivele de investiții și de economisire", s-a justificat Natalie Fischer.

Ea a explicat la ce a decis să renunțe: servicii de îngrijire, precum epilarea sprâncenelor sau epilarea cu laser, care pot costa mii de dolari în fiecare an.

TikTokeri pe "loud budgeting": fără mese în oraș și mai puține călătorii

Utilizatorul @miawestrap povestește, la rândul său, că își face un plan financiar realist, mănâncă mai puțin în oraș și taie din lucruri precum vopsirea părului.

"Chiar dacă am un câștig de două ori mai mare decât în urmă cu aproximativ trei ani, mă aflu în aceeași situație financiară, de a termina luna pe zero. Pentru că am mai mulți bani, cheltui mai mult", a fost explicația sa pentru a trece la "loud budgeting".

Un alt exemplu vine de la TikToker-ul @michelineamisi, care și-a avertizat familia și prietenii că anul acesta nu va mai mânca în oraș și nu va mai călători cu ei la fel de mult.

NAB Bank a intervievat circa 2.000 de persoane cu privire la noul trend și a menționat într-un raport recent că australienii cu vârsta sub 30 de ani economisesc în medie 450 de dolari (circa 300 USD) în fiecare lună, adoptând tendințele financiare de pe TikTok, relatează adevărul.ro.