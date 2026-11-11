„Nu merit asta”. O femeie a fost condamnată la 100 de lovituri de bici în Arabia Saudită pentru că a născut în afara căsătoriei

2 minute de citit Publicat la 10:04 11 Noi 2026 Modificat la 10:04 11 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

O mamă din Kenya, care lucra ca menajeră și bonă în Arabia Saudită, a fost condamnată la 100 de lovituri de bici pentru că a născut un copil în afara căsătoriei, după ce tatăl copilului a părăsit țara. Cazul a ieșit la iveală doar pentru că femeia a ajuns la spital, unde medicii sunt obligați să raporteze autorităților mamele necăsătorite, iar organizațiile pentru drepturile omului acuză regimul de la Riad de ipocrizie, în plină campanie de imagine despre modernizare și drepturile femeilor, scrie The Guardian.

Potrivit sistemului juridic saudit, bazat pe legea islamică (sharia), relațiile sexuale în afara căsătoriei sunt infracțiune. Însă femeile sunt vizate în mod disproporționat, spun organizațiile pentru drepturile omului, care au condamnat pedeapsa drept un „act de violență”.

Deși multe femei necăsătorite nasc în Arabia Saudită, organizațiile pentru drepturile omului spun că acest caz a ieșit la iveală doar pentru că mama kenyană a fost dusă la spital, iar spitalele sunt obligate să raporteze autorităților cazurile femeilor necăsătorite care nasc.

„Cele mai multe nasc acasă, de aceea nu sunt raportate”, a declarat Ekaterina Porras Sivolobova, fondatoarea Do Bold, o organizație non-profit care apără drepturile lucrătorilor migranți din țările Golfului.

Mama kenyană, Esther Wanja Muthoni, era lucrătoare casnică, recrutată să lucreze ca menajeră și bonă în Arabia Saudită. Potrivit informațiilor, aceasta a rămas însărcinată în urma unei relații scurte cu un bărbat egiptean și a spus că tatăl copilului a părăsit între timp țara.

O investigație The Guardian din 2024 a arătat că mai multe mame singure din Kenya au fost abandonate de tații copiilor lor, care se temeau că vor fi arestați pentru relații sexuale extraconjugale. După verdictul pronunțat luna trecută, Muthoni a declarat pentru The New York Times că îi este teamă că nu va putea îndura loviturile de bici și a spus: „Nu merit asta”.

Cazul vine în contextul în care o vizită planificată în Arabia Saudită a lui Reem Alsalem, raportoarea specială a ONU privind violența împotriva femeilor și fetelor, a fost amânată săptămâna trecută. Alsalem a spus că intenționa să „aducă în discuție situația unor cazuri concrete în timpul vizitei. Dacă vizita nu va avea loc în curând, o voi face separat, prin canalele stabilite de care dispunem ca titulari de mandat”.

Maryam Aldossari, director interimar al ALQST, organizație pentru drepturile omului cu sediul în Marea Britanie (al-qist înseamnă „dreptate” în arabă), a spus că verdictul este un act de violență și că femeia ar fi trebuit trimisă înapoi în Kenya, nu pedepsită.

„Asta arată doar ipocrizia din spatele așa-zisei reforme saudite. Știm că MBS (Mohammed bin Salman, prințul moștenitor saudit) a încercat să arate lumii că Arabia Saudită devine o țară modernă, care le oferă putere femeilor, și totuși vedem cum instanța condamnă o mamă la 100 de lovituri de bici”, a spus Aldossari.

În aprilie 2020, Arabia Saudită a anunțat o reformă prin care renunța la biciuire ca pedeapsă judiciară. Măsura se aplica însă doar infracțiunilor de tip ta’zir, în cazul cărora judecătorii decid pedeapsa după propria apreciere.

Deși cele mai multe condamnări la biciuire intrau în această categorie, biciuirea a rămas o pedeapsă posibilă pentru anumite infracțiuni de tip hudud (pedepse fixe prevăzute de legea islamică), precum consumul de alcool și adulterul, arăta ALQST într-un raport din 2021.

Sivolobova a spus că a fost dificil să ajute în cazurile mamelor kenyene, comparativ cu cele din alte țări.

„Nu am reușit să obțin ajutor din partea autorităților kenyene pentru a le sprijini pe aceste femei”, a spus ea.

Guvernul saudit a fost contactat pentru un punct de vedere.