O ceartă pentru un banal loc de parcare s-a terminat cu moartea unei fetițe de 12 ani. Cum s-a ajuns la o asemenea tragedie

1 minut de citit Publicat la 08:39 05 Oct 2026 Modificat la 08:40 05 Oct 2026

O ceartă pentru un banal loc de parcare s-a terminat cu moartea unei fetițe de 12 ani. Foto: Getty Images

O fetiță de 12 ani a murit în Baltimore, în weekend, după ce a fost prinsă în schimbul de focuri dintre doi bărbați care s-ar fi certat pentru un loc de parcare, a anunțat poliția din orașul american, potrivit BBC.

Copila se afla într-un parc în care mai mulți copii jucau fotbal american și a fost lovită de gloanțe în timpul confruntării dintre cei doi bărbați.

Pe lângă fetiță, polițiștii au găsit la fața locului și o femeie împușcată. Alți doi bărbați s-au prezentat ulterior la spitale din zonă cu răni despre care anchetatorii cred că au legătură cu incidentul.

Poliția caută acum cel puțin doi suspecți, a declarat comisarul Poliției din Baltimore, Richard Worley, într-o conferință de presă. Până în prezent nu a fost făcută nicio arestare.

„Din ceea ce știm, a existat un fel de ceartă între doi lași”, a spus Worley. „Amândoi au deschis focul unul asupra celuilalt. În schimbul de focuri, o fetiță de 12 ani, care probabil era acolo să se uite la meci, a fost împușcată și ucisă”.

Comisarul a precizat că fetița, al cărei nume nu a fost făcut public, nu era ținta atacului.

Copila a fost transportată la spital, unde a fost declarată moartă. Celelalte trei persoane rănite nu au răni care să le pună viața în pericol, a mai spus Worley.

Incidentul a avut loc sâmbătă, după ora locală 18:00.

Autoritățile continuă ancheta și le-au cerut eventualilor martori să ofere poliției orice informație care ar putea ajuta.

Deocamdată nu se știe câte focuri de armă au fost trase.

„Doi bărbați adulți s-au certat, iar acum o fetiță de 12 ani nu mai este”, a declarat primarul din Baltimore, Brandon Scott. „Nu ar trebui să fim nevoiți niciodată să spunem așa ceva. Ce s-a întâmplat astăzi aici este unul dintre cele mai revoltătoare lucruri pe care le-am văzut în viața mea”.