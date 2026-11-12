O clădire s-a prăbușit peste un șantier, la New York. Sunt morți și răniți. Imagini de la locul tragediei

1 minut de citit Publicat la 07:56 12 Noi 2026 Modificat la 08:05 12 Noi 2026

O clădire s-a prăbușit în Brooklyn, la New York, din cauze neprecizate inițial. Sunt zeci de victime. Foto: Profimedia Images

Cel puțin două persoane au murit după ce o clădire cu destinație mixtă, cu trei etaje, s-a prăbușit miercuri la New York, au anunțat oficialitățile locale, citate de CNN. Cauza prăbușirii nu a fost cunoscută imediat.

Până în prezent, s-a stabilit că sunt 19 victime, care le includ pe cele două persoane decedate. Patru dintre acestea se află în stare critică, iar 12 sunt în stare stabilă, au precizat reprezentanții pompierilor. Cel puțin șapte dintre cele 19 victime sunt copii.

Echipele de salvare nu dețin momentan o situație completă a numărului de persoane care ar putea fi blocate sub dărâmături sau date dispărute, a declarat un oficial din cadrul Departamentului de Poliție din New York.

? #LATEST: One person has died after being trapped under the rubble of a collapsed building in New York ▪️ One person died and 12 residents of the apartment building were injured in the collapse in #Brooklyn, #NewYork. ▪️ New York City Fire Department (FDNY) officials said the building was located on a block between Newkirk and Flatbush avenues in central Brooklyn. — APA News Agency (@APA_English) November 12, 2026

Clădirea s-a prăbușit în Brooklyn peste un șantier

Clădirea s-a prăbușit în jurul orei locale 16:00 (ora 23, miercuri seară, în România), în zona Flatbush din centrul cartierului administrativ Brooklyn. Imaginile surprinse la fața locului arată salvatori care scot mai multe persoane dintr-un morman de dărâmături, le așază pe tărgi și le scot din zona dezastrului.

A building under construction collapses in Flatbush, Brooklyn New York. Se desploma edificio en construcción en Flatbush, Brooklyn @NEWSMAX @fox5ny @News12BK @ABC7NY @Telemundo47 @nmasunivisionNY @NBCNewYork @CBSNewYork @nypost @NYDailyNews you can use the video if you need it. https://t.co/b3XaYiOZNy — NYC Catharsis (@NYCCatharsis) November 11, 2026

Reprezentanții pompierilor s-au arătat îngrijorați cu privire la riscul unei prăbușiri secundare, în condițiile în care operațiunea de salvare durează deja de mai multe ore.

Clădirea s-a prăbușit peste un șantier de construcții adiacent, blocând mai multe persoane în ambele zone. Operațiunile ample de căutare și salvare - care continuă în prezent - sunt „extrem de periculoase”, a spus comisarul Departamentului de Pompieri din New York.