Antena 3 CNN Externe O clădire s-a prăbușit peste un șantier, la New York. Sunt morți și răniți. Imagini de la locul tragediei

O clădire s-a prăbușit peste un șantier, la New York. Sunt morți și răniți. Imagini de la locul tragediei

A.I.
1 minut de citit Publicat la 07:56 12 Noi 2026 Modificat la 08:05 12 Noi 2026
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Brooklyn
O clădire s-a prăbușit în Brooklyn, la New York, din cauze neprecizate inițial. Sunt zeci de victime. Foto: Profimedia Images

Cel puțin două persoane au murit după ce o clădire cu destinație mixtă, cu trei etaje, s-a prăbușit miercuri la New York, au anunțat oficialitățile locale, citate de CNN. Cauza prăbușirii nu a fost cunoscută imediat.

Până în prezent, s-a stabilit că sunt 19 victime, care le includ pe cele două persoane decedate. Patru dintre acestea se află în stare critică, iar 12 sunt în stare stabilă, au precizat reprezentanții pompierilor. Cel puțin șapte dintre cele 19 victime sunt copii. 

Echipele de salvare nu dețin momentan o situație completă a numărului de persoane care ar putea fi blocate sub dărâmături sau date dispărute, a declarat un oficial din cadrul Departamentului de Poliție din New York.

Clădirea s-a prăbușit în Brooklyn peste un șantier

Clădirea s-a prăbușit în jurul orei locale 16:00 (ora 23, miercuri seară, în România), în zona Flatbush din centrul cartierului administrativ Brooklyn. Imaginile surprinse la fața locului arată salvatori care scot mai multe persoane dintr-un morman de dărâmături, le așază pe tărgi și le scot din zona dezastrului.

Reprezentanții pompierilor s-au arătat îngrijorați cu privire la riscul unei prăbușiri secundare, în condițiile în care operațiunea de salvare durează deja de mai multe ore. 

Clădirea s-a prăbușit peste un șantier de construcții adiacent, blocând mai multe persoane în ambele zone. Operațiunile ample de căutare și salvare - care continuă în prezent - sunt „extrem de periculoase”, a spus comisarul Departamentului de Pompieri din New York.

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Etichete: cladire prabusita Brooklyn New York morti raniti

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