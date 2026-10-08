O croitoreasă din Letonia a fost condamnată la 6 ani de închisoare pentru că a trimis 43 de euro armatei ruse

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Tribunalul municipal din Riga a condamnat-o la șase ani de închisoare pe Polina Kamliova, croitoreasă din Rezekne, pentru că a transferat aproximativ 43 de euro destinați cumpărării de echipamente pentru militarii ruși care participă la războiul împotriva Ucrainei, relatează Moscow Times. Banii urmau să fie folosiți pentru achiziționarea unui dispozitiv de bruiaj împotriva dronelor.

În plus, instanța a dispus ca Kamliova să rămână timp de trei ani sub supravegherea serviciului de probațiune. Ținând cont de perioada petrecută deja în arest, ea mai are de executat cinci ani și aproximativ două luni de închisoare.

Instanța a stabilit că, în decembrie 2024, Kamliova coresponda pe WhatsApp cu o cunoștință din Rusia, care era persoană de contact pentru centrul militar-patriotic rus de pregătire specială „Kaskad”. În timpul conversației, femeia a acceptat să ajute la strângerea de bani pentru armata rusă.

Cunoștința i-a cerut ajutor pentru cumpărarea unui echipament de război electronic denumit „Kupolnîi pokrov radioelektronnoi borbî FPV-4”, un dispozitiv destinat bruierii dronelor.

Pentru că transferul direct al banilor dintr-o bancă letonă într-una rusă nu era posibil, Kamliova a apelat la o cunoștință din Belarus și i-a cerut să facă plata în numele ei, fără să îi dezvăluie adevăratul scop al transferului.

Bărbatul a transferat astfel din contul său bancar bielorus 157 de ruble bieloruse, echivalentul a aproximativ 43 de euro.

Înainte ca dosarul să fie trimis procurorilor, ancheta a fost desfășurată de Serviciul Securității Statului din Letonia (VDD). Kamliova a fost reținută pe 2 decembrie 2025, iar anchetatorii au făcut percheziții în două locații legate de aceasta, în Rezekne și în regiunea Preiļi.

Legea penală a Letoniei prevede pentru finanțarea unui conflict armat o pedeapsă de până la zece ani de închisoare și până la trei ani de supraveghere din partea serviciului de probațiune.