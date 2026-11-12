O fabrică din Irlanda, controlată de un oligarh, trimite în Rusia pulbere pentru rachete și drone. Ucraina și UE cer sancțiuni

6 minute de citit Publicat la 23:04 12 Noi 2026 Modificat la 23:04 12 Noi 2026

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O navă de marfă urmează să plece din Irlanda spre Rusia încărcată cu alumină, o pulbere albă despre care experții spun că este folosită, cel mai probabil, la fabricarea armelor, scrie The Independent.

Karin, o navă de marfă lungă de 120 de metri, a stat ancorată săptămâna aceasta în estuarul mlăștinos al râului Shannon din Irlanda. În scurt timp, a pornit spre Rusia, încărcată cu o pulbere albă care poate fi transformată în arme vitale pentru războiul Moscovei împotriva Ucrainei.

Alumina, un ingredient esențial pentru producția de aluminiu, se regăsește în orice, de la pasta de dinți și rujuri până la rachete și drone. O fabrică deținută de ruși în sudul Irlandei este cea mai mare rafinărie de alumină din Europa și trimite regulat transporturi întregi direct la Sankt Petersburg și în alte porturi rusești.

La aproape cinci ani de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Moscova, alumina a scăpat de sancțiunile europene menite să paralizeze economia Rusiei. Astfel, rafinăria de la Aughinish își poate trimite liber produsul în Rusia, unde o parte ajunge în armament, spun experții.

„Materialul ajunge în mod clar în aprovizionarea militară”, a declarat Ivana Bacik, parlamentar irlandez și liderul Partidului Laburist, aflat în opoziție. „Ar fi de neconceput ca Irlanda să contribuie, chiar și în acest mod indirect, la mașinăria de război a lui Putin”.

Irlanda se confruntă cu apeluri de a opri transporturile, în timp ce zeci de lideri europeni se reunesc săptămâna aceasta la Dublin pentru a discuta despre sprijinul pentru Ucraina. Summitul Comunității Politice Europene, care reunește 47 de țări, are loc joi și va fi urmat de o reuniune a liderilor Uniunii Europene.

Ministrul irlandez Niall Collins a declarat pentru Associated Press că „nu există absolut nicio dovadă” că materialul ajunge în lanțurile de aprovizionare militară, deși guvernul a refuzat să facă publice concluziile anchetei sale privind transporturile de alumină.

Aughinish Alumina a transmis într-un comunicat că produsul său „nu are nicio legătură cu lanțul de aprovizionare militară al Rusiei” și că a angajat o companie independentă care să furnizeze lunar audituri autorităților irlandeze, pentru o „trasabilitate sporită”.

Alumina, esențială pentru dozele de bere, bombe, rujuri și rachete

Alumina este un compus chimic obținut prin rafinarea bauxitei, un minereu roșu extras în principal în Guineea, Australia și China. Substanța albă, cretoasă, poate fi topită pentru a obține aluminiu, care este apoi combinat cu alte elemente, mai rare, pentru a produce aliaje rezistente, termorezistente și flexibile, folosite la rachete și avioane. Aluminiul este folosit și la fabricarea combustibilului pentru rachete și a explozibililor.

Fabrica de la Aughinish, din comitatul Limerick, a fost construită în anii ‘70 și cumpărată în 2007 de Rusal, un producător rus de aluminiu. Compania a fost fondată, și este încă parțial deținută, de Oleg Deripaska, un oligarh sancționat, cu legături cu președintele rus Vladimir Putin. Potrivit guvernelor SUA și Australiei, Rusal produce practic tot aluminiul Rusiei.

Deși multe nave de marfă pleacă de la Aughinish spre Europa și alte destinații, un flux constant se îndreaptă direct spre portul Sankt Petersburg, potrivit datelor MarineTraffic analizate de AP.

Grupul de activiști Alumina 22, care face lobby pentru sancționarea comerțului cu alumină către Rusia, estimează că între martie și octombrie aproximativ 491.307 tone de alumină din Irlanda au fost trimise în Rusia.

Aceste transporturi au devenit tot mai importante. De la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în 2022, două fabrici de alumină – una în Australia, cealaltă în Ucraina – au oprit exporturile către Rusia, reducându-i aprovizionarea cu aproximativ 40%, potrivit unui raport din 2026 al Consiliului de Securitate Economică al Ucrainei (ESCU).

Aproximativ 17% din alumina folosită de Rusal provine acum din Irlanda, potrivit ESCU.

O investigație a Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) și a Irish Times, publicată la începutul acestui an, a constatat că alumina de la Aughinish este transformată în aluminiu în Rusia, iar o parte din acesta este vândută unei companii de comerț cu metale care aprovizionează contractori din industria de apărare a Rusiei.

„Practic, tot ce vine de la Rusal ajunge, cu o probabilitate mare, în mâinile întreprinderilor militare rusești”, a declarat Olena Iurcenko, director de analiză, cercetare și investigații la ESCU.

Ucraina și statele UE cer sancțiuni pentru exporturile de alumină către Rusia

Aflat lângă premierul irlandez Micheál Martin, la Dublin, în iunie, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat: „Din păcate, există companii în Europa care sunt deținute sau controlate efectiv de Rusia și de oligarhii ei sancționați. Ele continuă să aprovizioneze agresorul cu materiale esențiale, chiar și acum”.

Martin a recunoscut că „nu vrem să fim în situația în care materialul care provine de la o fabrică din Irlanda ajunge să sprijine mașinăria de război a Rusiei”.

Irlanda nu a găsit dovezi că acest lucru se întâmplă, dar nici dovezi că nu se întâmplă, a spus ministrul Întreprinderilor, Peter Burke, responsabil de aplicarea sancțiunilor în țară. El a declarat în iulie că a fost imposibil de dovedit afirmația Rusal potrivit căreia alumina din Irlanda este folosită doar pentru producția de aluminiu destinat exportului din Rusia.

Guvernul irlandez nu și-a publicat concluziile, dar le-a predat Comisiei Europene, care elaborează pachetele de sancțiuni ale UE.

Trimisul special al UE pentru sancțiuni, David O’Sullivan, a spus că nu există aproape nicio îndoială că „alumina ajunge la topitoriile din Rusia care produc lucruri care, fără îndoială, ajung cel puțin în parte la complexul militar-industrial”.

„Am citit raportul guvernului. Personal, cred că nu există nicio îndoială că jurnaliștii de investigație au avut dreptate”, a declarat el luna trecută, la Dublin, la o reuniune organizată de Institutul pentru Afaceri Internaționale și Europene.

Parlamentul European a adoptat în iulie o rezoluție fără caracter obligatoriu prin care cere interzicerea exporturilor de alumină către Rusia. Însă alumina nu a fost inclusă în cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei, adoptat în aceeași lună. Comisia Europeană, executivul UE care elaborează pachetele de sancțiuni, sondează acum statele membre în privința exporturilor irlandeze de alumină. Sancțiunile trebuie aprobate în unanimitate de cele 27 de țări ale blocului.

Un purtător de cuvânt al Comisiei a declarat în iulie că politica de sancțiuni a blocului este „un echilibru delicat” între blocarea efortului de război al Rusiei și limitarea „impactului negativ” asupra statelor membre ale UE, „mai ales având în vedere că alumina este o materie primă critică”.

Dezbaterea despre protejarea locurilor de muncă

Susținătorii fabricii invocă sutele de locuri de muncă pe care le asigură și rolul său de sursă esențială de alumină pentru țările europene. Menținerea deschisă a rutelor de aprovizionare este cu atât mai importantă cu cât traficul de mărfuri prin strâmtoarea Ormuz este sufocat de războiul SUA și Israelului cu Iranul.

Collins, care reprezintă comitatul Limerick în parlamentul Irlandei, a spus că Irlanda a fost „extrem de fermă în sprijinul pentru ucraineni, iar Ucraina nu a oferit nicio dovadă că Aughinish face ceva dăunător”.

Politicienii din opoziție rămân sceptici. Partidul Laburist al lui Bacik, de centru-stânga, susține o naționalizare temporară a rafinăriei, similară celei din cazul băncilor preluate de statul irlandez după criza financiară din 2008. Ea spune că rafinăria poate interzice exporturile către Rusia și poate găsi alți clienți dornici în Europa.

„Trebuie să vedem măsuri mult mai ferme în această privință din partea altor țări ale UE, dacă guvernul irlandez nu este dispus să facă ce trebuie aici”, a spus ea.

În Foynes, orașul-port bătut de vânturi de lângă fabrică, mulți lucrează la Aughinish sau cunosc pe cineva care lucrează acolo. Însă unii localnici au sentimente amestecate.

„E o afacere prea mare ca s-o închidă”, a spus docherul pensionat Joe Hanlon. „Prea multe locuri de muncă pentru ca guvernul să se implice”.

Dar a spus că „sigur că ar trebui”, dacă Irlanda vrea „să oprească războiul din Ucraina”.