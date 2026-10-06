O femeie cu batic, pe bicicletă, a salvat misiunea unor roboți militari ucraineni. Imaginile au devenit virale

O femeie cu batic, pe bicicletă, a salvat misiunea unor roboți militari ucraineni. Foto: X/MilitaryNewsUA

O femeie care mergea cu bicicleta pe un drum din regiunea Sumî a ajuns, din întâmplare, în mijlocul unei operațiuni militare neobișnuite. Doi roboți tereștri ai armatei ucrainene încercau să se retragă dintr-o zonă periculoasă, după ce unul dintre ei fusese avariat de o mină. Militarii îi controlau de la distanță, dar nu reușeau să îi cupleze pentru tractare. Femeia s-a oprit și le-a dat o mână de ajutor.

Imaginile au fost publicate de militarii Brigăzii 71 Aeromobile Separate din cadrul Forțelor de Asalt Aerian ale Ucrainei, potrivit Ukrinform.

În timpul unei misiuni de luptă, unul dintre roboții tereștri a lovit o mină și a rămas imobilizat. Pentru recuperarea lui, militarii au trimis un al doilea vehicul fără pilot, care trebuia să-l tracteze în afara zonei periculoase.

Operațiunea s-a complicat însă în momentul în care operatorii, care controlau roboții de la distanță, nu au reușit să-i poziționeze astfel încât vehiculul funcțional să poată fi prins de cel avariat.

Atunci a apărut femeia, care purta pe cap un batic. Aceasta trecea prin zonă pe bicicletă când a observat cele două vehicule militare. Și-a dat seama că sunt ale armatei ucrainene, s-a oprit și s-a apropiat pentru a ajuta. Urmând indicațiile militarilor, femeia a intervenit pentru ca robotul să poată fi poziționat corect.

❗️In the Sumy region, during a mission, a ground robotic complex of the ??71st Brigade of the 8th Corps of the Air Assault Forces hit a mine and was disabled. Another UGV was sent to retrieve it, but it proved impossible to remotely couple the damaged platform. An ordinary village woman on a bicycle helped: she approached the robots and assisted in hitching them together, after which both vehicles returned to base. — ?MilitaryNewsUA?? (@front_ukrainian) October 5, 2026

După ce ea a plecat, operatorii au reușit să cupleze de la distanță vehiculul avariat și să îl tracteze. Cei doi roboți s-au întors la bază și au putut fi pregătiți pentru alte misiuni.

Militarii au ținut să-i mulțumească femeii pentru gest. Totuși, ei au avertizat că astfel de acțiuni sunt periculoase pentru viață.

„Încercăm să transferăm cât mai mult din munca dificilă și periculoasă către roboți. Chiar dacă durează ore întregi să ducem o sarcină la capăt, este totuși mai bine decât să riscăm vieți omenești acolo unde poate fi folosită tehnologia”, au transmis reprezentanții brigăzii.

Ei au spus că episodul este și povestea unei persoane care, într-un moment dificil, „pur și simplu nu a putut să treacă mai departe fără să ajute”, mulțumindu-i femeii pentru curaj și implicare.