O mașină a intrat în mulțime, în Germania. Sunt mai multe victime. Poliția a deschis focul asupra vehiculului

<1 minut de citit Publicat la 08:48 27 Oct 2026 Modificat la 08:48 27 Oct 2026

Poliția a deschis focul asupra unei mașini care a intrat într-un grup de oameni, în Germania. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

O mașină a intrat într-un grup de oameni în landul german Saxonia Inferioară, lovind mai multe persoane într-un act deliberat, relatează agenția DPA, citată marți de Agerpres. Patru sau cinci persoane au fost rănite, unele grav, fiind transportate la spital.

Incidentul s-a produs luni seara târziu în Neustadt am Rübenberge, la nord-vest de Hanovra. Poliția a deschis focul asupra vehiculului suspect.

Autofahrer fährt in Menschengruppe – Polizei schießt auf Wagen https://t.co/8WjiOOHZAM https://t.co/Pqxq0jxKoF — WELT (@welt) October 27, 2026

Circumstanțele atacului nu au fost clarificate imediat. Suspecții au fugit pe jos după incident, lăsând mașina în urmă. Căutarea acestora s-a dovedit a fi inițial fără succes, a declarat o purtătoare de cuvânt a poliției.

Un jurnalist DPA a relatat că mai multe mașini au fost avariate, având anvelope dezumflate, o lunetă spartă și urme de gloanțe.

Primele investigații sugerează că persoanele implicate se cunoșteau. Se pare că suspecții au vizat grupul în mod deliberat, a spus purtătoarea de cuvânt.

Polițiștii care efectuau în apropiere un control de rutină în trafic au observat incidentul și au tras asupra vehiculului în încercarea de a-l opri, a spus purtătoarea de cuvânt.

La operațiunea ulterioară de căutare au fost mobilizați numeroși polițiști, precum și un elicopter.