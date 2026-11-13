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O navă de croazieră cu peste 130 de oameni la bord s-a răsturnat după ce a fost lovită de un petrolier, în SUA. Momentul impactului

Ioana Coman
2 minute de citit Publicat la 23:11 13 Noi 2026 Modificat la 23:19 13 Noi 2026
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O navă de croazieră cu peste 130 de oameni la bord s-a răsturnat după ce a fost lovită de un petrolier, în SUA. Foto: X/ WDSU

O navă de croazieră fluvială, la bordul căreia se aflau peste 130 de persoane, s-a răsturnat vineri, după ce a fost lovită de o navă-cisternă pe fluviul Mississippi, în apropierea portului din New Orleans, Statele Unite. Mai mulți oameni au ajuns în apă, iar echipele de intervenție au pornit o amplă operațiune de salvare. Potrivit The Guardian, nava de pasageri a început să se scufunde rapid după impact, însă autoritățile nu au anunțat deocamdată dacă există victime.

Accidentul a avut loc în jurul orei locale 12:30, când nava-cisternă Atlantic Asphalt a lovit vasul de croazieră American Heritage, operat de compania American Cruise Lines. Potrivit autorităților portuare, la bord se aflau aproximativ 129 de pasageri, la care se adăugau membrii echipajului.

American Heritage era ancorată în apropierea clădirii administrative a portului New Orleans, unde ajunsese cu aproximativ două ore înainte de accident. Pasagerii urmau să coboare de la bord în momentul în care nava a fost lovită.

Imaginile surprinse de martori arată cum nava-cisternă lovește vasul de pasageri, care se înclină puternic, se răstoarnă pe o parte și începe să ia apă. În doar câteva momente, o mare parte a navei de croazieră ajunge sub apă.

 

 

Oamenii au sărit în apă și au încercat să se salveze. Mai multe persoane au fost recuperate din fluviu

În imaginile distribuite pe rețelele sociale se văd oameni care încearcă să iasă din nava răsturnată și să se urce pe balcoanele rămase deasupra apei. Alții plutesc în fluviu, purtând veste de salvare, în timp ce echipele de intervenție încearcă să ajungă la ei.

O înregistrare difuzată de postul local WDSU arată cum membrii echipajului unui remorcher scot din apă persoane care poartă veste de salvare sau se țin de colaci.

Potrivit echipei de comunicare a primarului din New Orleans, Helena Moreno, mai multe persoane au fost deja salvate, însă operațiunile de căutare și salvare continuă.

La locul accidentului au ajuns pompieri, polițiști, echipaje medicale și reprezentanți ai Gărzii de Coastă americane. În zonă au fost văzute și elicoptere, iar mai multe ambulanțe așteptau în apropiere pentru a prelua eventualii răniți.

Persoanele care au reușit să părăsească nava au fost duse în clădirea administrativă a portului New Orleans, unde au primit asistență.

Autoritățile nu au comunicat încă numărul exact al persoanelor salvate și nici dacă există morți sau răniți.

Nava-cisternă ar fi rămas fără energie înainte de impact

Deocamdată, nu se știe ce a provocat coliziunea. O sursă din cadrul serviciilor de intervenție a declarat pentru The Guardian că este posibil ca nava-cisternă Atlantic Asphalt să fi rămas fără energie înainte de a lovi vasul de croazieră.

Informația nu a fost însă confirmată oficial, iar autoritățile nu au stabilit încă împrejurările în care s-a produs accidentul.

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Etichete: nava de croaziera petrolier

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