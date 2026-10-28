O navă de lux și-a oprit voiajul în jurul lumii și și-a dat jos pasagerii americani în Cambodgia, invocând scumpirea combustibilului

Nava Villa Vie Odyssey a rămas blocată în Cambodgia. Operatorul vasului invocă prețurile uriașe la combustibil iar pasagerii au primit ordin de debarcare. Foto: Getty Images

O navă de croazieră de lux, aflată într-o călătorie multi-anuală în jurul lumii, și-a debarcat pasagerii în Cambodgia, înainte de finalul voiajului, iar compania proprietară a anunțat suspendarea operațiunilor din cauza costurilor "extraordinar de ridicate" ale combustibilului, relatează miercuri BBC.

Operatorul navei Villa Vie Odyssey, cu sediul în SUA, a declarat că lucrează la "planurile de debarcare" și încearcă să identifice împreună cu pasagerii "soluții temporare de cazare".

Nu este clar momentan câți oameni sunt afectați de situație. Bloomberg a relatat că, la momentul în care s-a decis debarcarea în Cambodgia, pe vas se aflau aproximativ 200 de pasageri.

For the past two years, Lanette Canen and Johan Bodin have used social media to chronicle their lives on the Villa Vie Odyssey, a cruise ship that was on an around-the-world trip until it ran out of fuel in Cambodia. https://t.co/mPwquuZcCR — Bloomberg (@business) October 28, 2026

Nava, cu o lungime de aproape 200 de metri, poate transporta până la 650 de pasageri. Villa Vie Odyssey a plecat din Belfast în octombrie 2024 într-o "călătorie continuă în jurul lumii".

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Contul X "Jacob in Cambodia", al cărui titular se declară "consultant în domeniul protecției copilului, cu sediul în Cambodgia" și "veteran al Marinei SUA", a indicat că vasul se află în portul din Sihanoukville.

"Ieri seară, aflându-mă în locul în care obișnuiesc să iau cina în Sihanoukville, am observat un grup constituit aparent din americani. Nu am văzut niciodată turiști americani în oraș, așa că mi s-a părut foarte de ciudat. Ulterior, am aflat povestea Villa Vie Odyssey și aș fi fost surprins dacă nu erau pasageri de pe navă.

Vasul a ajuns în Sihanoukville pe 23 octombrie pentru o vizită programată de cinci zile. Trei zile mai târziu, pasagerii au fost notificați să-și părăsească locuința plutitoare în mai puțin de șapte ore.

Compania americană (care operează vasul) dă vina pe creșterea costurilor combustibilului, care ar fi ajuns de la aproximativ 1.800 de dolari la până la 8.000 de dolari pe cabină. Însă Cruise Industry News relatează că Villa Vie solicitase deja 3 milioane de dolari în împrumuturi de urgență de la rezidenții săi în aprilie și a cerut recent încă 360.000 de dolari pentru a acoperi costurile combustibilului", se scrie într-o postare în care sunt publicate un clip cu nava și fotografii ce-i înfățișează, aparent, pe unii dintre pasageri.

Seven Hours to Leave the ‘Endless’ Cruise in Sihanoukville A luxury cruise ship carrying 203 passengers has stopped operating in Sihanoukville, leaving people who paid as much as $440,000 for permanent cabins probably screwed. I wondered, because last night at my usual dinner spot in Sihanoukville, I noticed a group of what I thought were Americans. I never see American tourists there, so it seemed particularly odd. I wasn't in the mood to ask, but after learning about the Villa Vie Odyssey, I'd be surprised if they weren't passengers from the ship. The vessel arrived in Sihanoukville on October 23 for a scheduled five-day visit. Three days later, residents were given less than seven hours' notice to leave their floating homes. The American company blames soaring fuel costs, claiming monthly fuel expenses have increased from approximately $1,800 to as much as $8,000 per cabin. But Cruise Industry News reports that Villa Vie had already sought $3 million in emergency loans from residents in April and recently asked for another $360,000 to cover fuel. The company is now exploring financial restructuring over the next 60 days, with no guarantee the voyage will resume. — Jacob in Cambodia ?? ?? (@jacobincambodia) October 28, 2026

Prețurile globale ale combustibilului au crescut vertiginos de la începutul conflictului din Iran, la începutul acestui an. Operatorul navei a precizat că, în anumite zone din Asia, costul lunar al combustibilului per cabină a urcat de la 1.800 de dolari la 8.000 de dolari.

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Compania a menționat că a luat măsuri semnificative pentru a reduce consumul de combustibil, inclusiv prin încetinirea ritmului călătoriei și prelungirea timpului petrecut în porturi. "Totuși, aceste măsuri s-au dovedit insuficiente pentru a compensa creșterea extraordinară a costurilor la carburanți", a comunicat operatorul vasului.

Acesta a mai precizat că își va dedica următoarele 60 de zile "restructurării și recapitalizării", avertizând însă că "nu există nicio garanție privind rezultatul final".

Potrivit site-ului său, călătoria navei Villa Vie Odyssey ar fi trebuit să dureze trei ani și jumătate ani și să includă vizitarea a aproape 150 de țări.

Plecarea a fost amânată din cauza unor reparații, situație care i-a blocat inițial pe pasaferi în Belfast timp de mai multe luni și a generat alte costuri de milioane de lire sterline pentru companie.

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Villa Vie Odyssey se afla de peste 750 de zile în călătoria sa în jurul lumii înainte de a anunța, marți, suspendarea voiajului și blocarea pasagerii săi în Cambodgia.

Conform site-ului său companiei, Villa Vie Odyssey este dotată cu mai multe baruri și restaurante, o zonă cu piscină și un teren de pickleball, sport ce combină elemente din tenis, badminton și tenis de masă. Are amenajate locuințe permanente în cabinele sale, la prețuri cuprinse între 120.000 și 440.000 de dolari. Cabinele sunt, de asemenea, disponibile pentru închiriere începând de la 3.500 de dolari pe lună.

Anul trecut, compania a lansat un program de "reședință pe viață", oferind persoanelor posibilitatea de a-și petrece anii de pensionare pe mare.

În 2024, la câteva zile după ce Donald Trump a câștigat cel de-al doilea mandat prezidențial, compania Villa Vie Residences a anunțat un pachet pe patru ani, intitulat "Skip Forward". La acea vreme, directorul executiv al companiei a declarat pentru Fox Business că este vorba despre "produsul perfect pentru cei care au spus că vor părăsi țara dacă un anumit candidat câștigă alegerile".