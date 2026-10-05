O nouă linie electrică va conecta România de Republica Moldova. Se va numi „Trump Liberty Line” și va primi 130 de milioane de dolari

1 minut de citit Publicat la 20:46 05 Oct 2026 Modificat la 20:47 05 Oct 2026

Potrivit ambasadei SUA la Chișinău, proiectul va crea oportunități pentru firmele americane/ FOTO: Agerpres

A fost lansat grupul de lucru pentru construirea liniei electrice de 400 kV Strășeni-Gutinaș, care va conecta România și Republica Moldova și va purta numele „Trump Liberty Line”. Proiectul este susținut de Guvernul SUA cu o investiție de 130 de milioane de dolari și a intrat astfel într-o nouă etapă de dezvoltare, anunță Ambasada Republicii Moldova în SUA.

„Săptămâna trecută a marcat un important pas înainte pentru viitorul energetic al Republicii Moldova, când Ministerul Energiei, Moldelectrica, Black & Veatch și Ambasada SUA la Chișinău au lansat grupul de lucru pentru linia electrică Strășeni-Gutinaș «Trump Liberty Line».

Susținut de o investiție de 130 de milioane de dolari din partea Guvernului SUA, acest proiect va consolida securitatea și independența energetică a Republicii Moldova, va extinde oportunitățile pentru companiile și tehnologiile americane în mai multe sectoare și va aprofunda parteneriatul economic dintre SUA și Republica Moldova”, a transmis Ambasada Republicii Moldova în SUA.

Sporire securității energetice

În 2025, ambasada SUA la Chișinău preciza că proiectul va oferi oportunități pentru întreprinderile americane, va consolida rețeaua electrică a Moldovei și va spori securitatea ei energetică.

„Odată finalizat, proiectul va spori independența energetică a Moldovei, asigurând o alimentare fiabilă cu energie electrică de pe piețele europene”.

Potrivit ambasadei, proiectul va permite Republicii Moldova să adopte și să utilizeze tehnologii americane.

„Acesta va debloca potențialul în mai multe sectoare, inclusiv infrastructura de transport, tehnologiile de optimizare a rețelei, tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC), energia nucleară și stocarea în baterii.

Prin sprijinul specific al inițiativei noastre în valoare de 130 de milioane de dolari, guvernul SUA își propune să își mențină poziția de lider regional în industrii critice precum gazul, energia nucleară și tehnologia de optimizare a rețelei. Creșterea oportunităților de investiții pentru companiile americane în Moldova promovează interesele economice ale ambelor țări și consolidează relațiile bilaterale”, se mai arată în comunicat.